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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кальяри
Болонья - Кальяри: обзор матча 10 января 2010
Болонья
10.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Кальяри
66'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кальяри
Желтая карточка
А. Раджи
Замена
Х. Хименес
️️️️
Г. Мудингай
Желтая карточка
А. Парола
Замена
М. Мараццина
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
Нене
️️️️
А. Матри
Замена
Н. Мингаццини
️️️️
Ф. Казарини
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
Замена
Жеда
️️️️
Х. Ларривей
Замена
А. Парола
️️️️
Д. Конти
Желтая карточка
Д. Конти
Желтая карточка
Р. Гуана
Желтая карточка
М. Салайета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
17
Марсело Салайета
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Кальяри
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
27
Жеда
ЦФ
7
Нене
ЦФ
4-3-1-2
2
Вивиано
0
Ланна
90
Портанова
18
Морас
24
Раджи
5
Казарини
11
Гуана
16
Мудингай
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
17
Салайета
3-4-1-2
22
Маркетти
13
Астори
6
Лопес
33
Агостини
27
Дессена
10
Лаццари
8
Бьондини
5
Конти
7
Коссу
21
Матри
11
Ларривей
5
Казарини
80
Мингаццини
80
Мингаццини
5
Казарини
9
Ди Вайо
0
Мараццина
0
Мараццина
9
Ди Вайо
16
Мудингай
77
Хименес
77
Хименес
16
Мудингай
5
Конти
18
Парола
18
Парола
5
Конти
11
Ларривей
27
Жеда
27
Жеда
11
Ларривей
21
Матри
7
Нене
7
Нене
21
Матри
Остались в запасе
Болонья
Кальяри
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
74
Давиде Бомбардини
АП
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
6
Симоне Бароне
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
74
Давиде Бомбардини
АП
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
6
Симоне Бароне
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Болонья - Кальяри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Риккардо Пинцани
(Эмполи)
Стадион:
Ренато ДальАра
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