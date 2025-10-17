18 октября на «Метрополитано» пройдeт матч 9-го тура Ла Лиги, где «Атлетико» примет «Осасуну». Хозяева идут в числе лидеров чемпионата и показывают мощный атакующий футбол, тогда как гости стараются удержаться в середине таблицы, но испытывают проблемы в обороне.

«Атлетико»

Клуб набрал 13 очков после восьми туров и занимает пятое место. Серия без поражений в Ла Лиге достигла семи матчей, а в последних пяти команда забила 15 мячей. В предыдущем туре «Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1), а до этого уверенно обыграл «Реал» и «Райо Вальекано».Команда демонстрирует активный атакующий стиль: стабильно забивает и часто открывает счeт уже в первом тайме. В то же время оборона не идеальна – 7 пропущенных голов за пять игр, и ошибки при стандартах остаются проблемой.

«Осасуна»

Гости занимают 12-е место с 10 очками. В прошлом туре «Осасуна» обыграла «Хетафе» (2:1), но до этого проиграла трижды подряд. Команда нестабильна на выезде – три поражения в трeх последних гостевых встречах. За пять матчей забито лишь четыре мяча, при этом пропущено восемь.Главный плюс «Осасуны» – самоотдача и плотная игра в центре поля, но в обороне не хватает концентрации, особенно в концовках.

Факты о командах

«Атлетико»

Не проигрывает в 7 матчах подряд

Забивает в 12 матчах подряд

В среднем: 3.0 забито, 1.4 пропущено (последние 5 игр)

13 очков после 8 туров

«Осасуна»

Пропускает в 5 матчах подряд

Проигрывает в 3 гостевых матчах подряд

В среднем: 0.8 забито, 1.6 пропущено (последние 5 игр)

10 очков и 12-е место в таблице

Прогноз на матч «Атлетико» – «Осасуна»

Хозяева в хорошей форме и уверенно играют дома, где редко теряют очки. «Осасуна» не отличается надeжностью в обороне и регулярно допускает ошибки при игре один в один. Вероятно, «Атлетико» сразу возьмeт инициативу и будет активно использовать фланги, где у гостей часто возникают провалы.При этом атакующая мощь мадридцев в сочетании с нестабильностью защиты делает ставку на победу хозяев с форой логичным выбором. «Осасуна» способна навязать борьбу, но удержать счeт ей будет сложно.

Рекомендованные ставки