«Атлетико» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.78

17 октября 2025 9:12
Атлетико - Осасуна
18 окт. 2025, суббота 22:00 | Испания. Примера, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа «Атлетико» с форой (-1)
Сделать ставку

18 октября на «Метрополитано» пройдeт матч 9-го тура Ла Лиги, где «Атлетико» примет «Осасуну». Хозяева идут в числе лидеров чемпионата и показывают мощный атакующий футбол, тогда как гости стараются удержаться в середине таблицы, но испытывают проблемы в обороне.

«Атлетико»

Клуб набрал 13 очков после восьми туров и занимает пятое место. Серия без поражений в Ла Лиге достигла семи матчей, а в последних пяти команда забила 15 мячей. В предыдущем туре «Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1), а до этого уверенно обыграл «Реал» и «Райо Вальекано».Команда демонстрирует активный атакующий стиль: стабильно забивает и часто открывает счeт уже в первом тайме. В то же время оборона не идеальна – 7 пропущенных голов за пять игр, и ошибки при стандартах остаются проблемой.

«Осасуна»

Гости занимают 12-е место с 10 очками. В прошлом туре «Осасуна» обыграла «Хетафе» (2:1), но до этого проиграла трижды подряд. Команда нестабильна на выезде – три поражения в трeх последних гостевых встречах. За пять матчей забито лишь четыре мяча, при этом пропущено восемь.Главный плюс «Осасуны» – самоотдача и плотная игра в центре поля, но в обороне не хватает концентрации, особенно в концовках.

Факты о командах

«Атлетико»

  • Не проигрывает в 7 матчах подряд
  • Забивает в 12 матчах подряд
  • В среднем: 3.0 забито, 1.4 пропущено (последние 5 игр)
  • 13 очков после 8 туров

«Осасуна»

  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Проигрывает в 3 гостевых матчах подряд
  • В среднем: 0.8 забито, 1.6 пропущено (последние 5 игр)
  • 10 очков и 12-е место в таблице

Личные встречи
72% (21)
7% (2)
21% (6)
51
Забитых мячей
25
1.76
В среднем за матч
0.86
5:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
1 : 0
18.10.2025
Осасуна
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
2 : 0
15.05.2025
Атлетико
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
1 : 0
12.01.2025
Осасуна
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 4
19.05.2024
Осасуна
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
0 : 2
28.09.2023
Атлетико
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
3 : 0
21.05.2023
Осасуна
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0 : 1
29.01.2023
Атлетико
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
0 : 3
19.02.2022
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
1 : 0
20.11.2021
Осасуна
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
2 : 1
16.05.2021
Осасуна
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
1 : 3
31.10.2020
Атлетико
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
0 : 5
17.06.2020
Атлетико
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
2 : 0
14.12.2019
Осасуна
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
3 : 0
15.04.2017
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 3
27.11.2016
Атлетико
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
3 : 0
23.02.2014
Атлетико
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2 : 1
24.09.2013
Осасуна
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
0 : 2
17.03.2013
Атлетико
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
3 : 1
28.10.2012
Осасуна
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
0 : 1
30.01.2012
Атлетико
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
0 : 0
28.08.2011
Осасуна
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
2 : 3
03.04.2011
Атлетико
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
3 : 0
13.11.2010
Осасуна
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1 : 0
15.03.2010
Осасуна
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
3 : 0
18.10.2009
Атлетико
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
2 : 4
05.04.2009
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
0 : 0
09.11.2008
Атлетико
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
3 : 1
24.02.2008
Атлетико
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2 : 0
30.09.2007
Осасуна
Показать все

Прогноз на матч «Атлетико» – «Осасуна»

Хозяева в хорошей форме и уверенно играют дома, где редко теряют очки. «Осасуна» не отличается надeжностью в обороне и регулярно допускает ошибки при игре один в один. Вероятно, «Атлетико» сразу возьмeт инициативу и будет активно использовать фланги, где у гостей часто возникают провалы.При этом атакующая мощь мадридцев в сочетании с нестабильностью защиты делает ставку на победу хозяев с форой логичным выбором. «Осасуна» способна навязать борьбу, но удержать счeт ей будет сложно.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Атлетико» с форой (-1) – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.92

1.78
Победа «Атлетико» с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Осасуна Атлетико
