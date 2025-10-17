18 октября на «Метрополитано» пройдeт матч 9-го тура Ла Лиги, где «Атлетико» примет «Осасуну». Хозяева идут в числе лидеров чемпионата и показывают мощный атакующий футбол, тогда как гости стараются удержаться в середине таблицы, но испытывают проблемы в обороне.
«Атлетико»
Клуб набрал 13 очков после восьми туров и занимает пятое место. Серия без поражений в Ла Лиге достигла семи матчей, а в последних пяти команда забила 15 мячей. В предыдущем туре «Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1), а до этого уверенно обыграл «Реал» и «Райо Вальекано».Команда демонстрирует активный атакующий стиль: стабильно забивает и часто открывает счeт уже в первом тайме. В то же время оборона не идеальна – 7 пропущенных голов за пять игр, и ошибки при стандартах остаются проблемой.
«Осасуна»
Гости занимают 12-е место с 10 очками. В прошлом туре «Осасуна» обыграла «Хетафе» (2:1), но до этого проиграла трижды подряд. Команда нестабильна на выезде – три поражения в трeх последних гостевых встречах. За пять матчей забито лишь четыре мяча, при этом пропущено восемь.Главный плюс «Осасуны» – самоотдача и плотная игра в центре поля, но в обороне не хватает концентрации, особенно в концовках.
Факты о командах
«Атлетико»
- Не проигрывает в 7 матчах подряд
- Забивает в 12 матчах подряд
- В среднем: 3.0 забито, 1.4 пропущено (последние 5 игр)
- 13 очков после 8 туров
«Осасуна»
- Пропускает в 5 матчах подряд
- Проигрывает в 3 гостевых матчах подряд
- В среднем: 0.8 забито, 1.6 пропущено (последние 5 игр)
- 10 очков и 12-е место в таблице
Прогноз на матч «Атлетико» – «Осасуна»
Хозяева в хорошей форме и уверенно играют дома, где редко теряют очки. «Осасуна» не отличается надeжностью в обороне и регулярно допускает ошибки при игре один в один. Вероятно, «Атлетико» сразу возьмeт инициативу и будет активно использовать фланги, где у гостей часто возникают провалы.При этом атакующая мощь мадридцев в сочетании с нестабильностью защиты делает ставку на победу хозяев с форой логичным выбором. «Осасуна» способна навязать борьбу, но удержать счeт ей будет сложно.
Рекомендованные ставки
- Победа «Атлетико» с форой (-1) – коэффициент 1.78
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.92