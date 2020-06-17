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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетико
Осасуна - Атлетико: обзор матча 17 июня 2020
Осасуна
17.06.2020, среда, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 5
Завершен
Атлетико
27'
Ж. Феликс
56'
Ж. Феликс
79'
М. Льоренте
82'
А. Мората
88'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетико
88'
ГОЛ! 0:5!
Я. Карраско
Пас отдал
М. Льоренте
Желтая карточка
И. Перес
85'
84'
Замена
Я. Карраско
️️️️
С. Ньигес
82'
ГОЛ! 0:4!
А. Мората
Пас отдал
М. Льоренте
79'
ГОЛ! 0:3!
М. Льоренте
Пас отдал
Э. Эррера
Замена
М. Кардона
️️️️
Э. Гальего
79'
Желтая карточка
Э. Гальего
73'
69'
Замена
Т. Парти
️️️️
Ж. Феликс
Замена
И. Видаль
️️️️
Д. Гарсия
67'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Латорре
67'
63'
Замена
М. Льоренте
️️️️
А. Корреа
63'
Замена
А. Мората
️️️️
Д. Коста
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Мануэль Арнайц
62'
Замена
Адриан
️️️️
Д. Брашанац
62'
Желтая карточка
Х. Мануэль Арнайц
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Феликс
Пас отдал
Д. Коста
45'
+3
Желтая карточка
С. Савич
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Феликс
27'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Феликс
6'
Желтая карточка
С. Ариас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
23
Рубен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
1
Хуан Перес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
22
Марк Кардона
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-3-1-2
23
Рубен
3
Латорре
15
Эрнандес
5
Гарсия
15
Гарсия
7
Монкайола
21
Перес
5
Брашанац
10
Торрес
18
Гальего
11
Арнайц
4-3-1-2
13
Облак
4
Ариас
20
Хименес
15
Савич
6
Лоди
6
Коке
8
Ньигес
16
Эррера
10
Корреа
19
Коста
79
Феликс
11
Арнайц
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Арнайц
3
Латорре
2
Эступиньян
2
Эступиньян
3
Латорре
5
Гарсия
22
Видаль
22
Видаль
5
Гарсия
18
Гальего
22
Кардона
22
Кардона
18
Гальего
5
Брашанац
20
Адриан
20
Адриан
5
Брашанац
10
Корреа
14
Льоренте
14
Льоренте
10
Корреа
79
Феликс
18
Парти
18
Парти
79
Феликс
8
Ньигес
10
Карраско
10
Карраско
8
Ньигес
19
Коста
21
Мората
21
Мората
19
Коста
Остались в запасе
Осасуна
Атлетико
24
Хави Мартинес
АП
1
Серхио Эррера
ВР
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
18
Тома Лемар
АП
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
24
Хави Мартинес
АП
1
Серхио Эррера
ВР
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Осасуна - Атлетико
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
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