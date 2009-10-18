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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетико
Осасуна - Атлетико: обзор матча 18 октября 2009
Осасуна
18.10.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 7 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико
4'
В. Пандиани
27'
В. Пандиани
30'
К. Аранда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетико
Замена
Ж. Галан
️️️️
В. Пандиани
Замена
Рупер
️️️️
Ф. Пуньяль
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
К. Аранда
Желтая карточка
Хуанито
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
М. Родригес
Замена
Р. Гарсия
️️️️
П. Ассунсао
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Симау
ГОЛ! 3:0!
К. Аранда
ГОЛ! 2:0!
В. Пандиани
Пас отдал
Хосечо
Желтая карточка
К. Сантана
14'
Желтая карточка
Л. Переа
ГОЛ! 1:0!
В. Пандиани
Пас отдал
Х. Камуньяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
10
Франциско Пуньяль
(К)
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
20
Хуанфран
ПП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
23
Клебер Сантана
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
11
Макси Родригес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Осасуна
2
Роберто
ВР
23
Серхио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
24
Рупер
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Жорже Галан
ЦФ
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
4-4-2
1
Рикарду
18
Монреаль
4
Фланьо
17
Хосечо
3
Аспиликуэта
17
Камуньяс
10
Пуньяль
6
Некунам
20
Хуанфран
12
Пандиани
7
Аранда
4-4-1-1
1
Асенхо
30
Уйфалуши
5
Хуанито
21
Переа
3
Лопес
11
Родригес
23
Сантана
12
Ассунсао
20
Симау
14
Хурадо
10
Агуэро
12
Пандиани
0
Галан
0
Галан
12
Пандиани
10
Пуньяль
24
Рупер
24
Рупер
10
Пуньяль
7
Аранда
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
7
Аранда
11
Родригес
19
Рейес
19
Рейес
11
Родригес
12
Ассунсао
14
Гарсия
14
Гарсия
12
Ассунсао
20
Симау
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
20
Симау
Остались в запасе
Осасуна
Атлетико
2
Роберто
ВР
23
Серхио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
43
Давид Де Хеа
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
23
Серхио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Осасуна - Атлетико
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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