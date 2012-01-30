Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетико
Осасуна - Атлетико: обзор матча 30 января 2012
Осасуна
30.01.2012, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 21 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
40'
Д. Годин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетико
+1
Желтая карточка
Т. Куртуа
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Замена
Лоло
️️️️
Ф. Пуньяль
Замена
А. Домингес
️️️️
А. Туран
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Коке
Замена
Л. Переа
️️️️
Ф. Луис
Замена
Д. Тимор
️️️️
Э. Сатрустеги
Желтая карточка
Тиагу
Замена
Нино
️️️️
А. Сехудо
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Р. Фалькао
ГОЛ! 0:1!
Д. Годин
Желтая карточка
Д. Лекич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
16
Деян Лекич
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
11
Нино
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
4-3-1-2
1
Андрес
12
Сатрустеги
4
Фланьо
23
Серхио
2
Бертран
6
Некунам
10
Пуньяль
16
Сехудо
14
Лама
14
Гарсия
16
Лекич
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
16
Луис
5
Тиагу
6
Коке
66
Туран
9
Фалькао
20
Адриан
12
Сатрустеги
24
Тимор
24
Тимор
12
Сатрустеги
10
Пуньяль
8
Лоло
8
Лоло
10
Пуньяль
16
Сехудо
11
Нино
11
Нино
16
Сехудо
66
Туран
18
Домингес
18
Домингес
66
Туран
16
Луис
21
Переа
21
Переа
16
Луис
6
Коке
11
Сальвио
11
Сальвио
6
Коке
Остались в запасе
Осасуна
Атлетико
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Серхио Асенхо
ВР
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Осасуна - Атлетико
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Атлетико
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
Вчера, 10:47
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
Вчера, 10:47
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+