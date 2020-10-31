Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетико
Осасуна - Атлетико: обзор матча 31 октября 2020
Осасуна
31.10.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 8 тур
1 : 3
Завершен
Атлетико
80'
А. Будимир
43'
Ж. Феликс (П)
69'
Ж. Феликс
88'
Л. Торрейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетико
90'
Замена
А. Фелипе
️️️️
Витоло
88'
ГОЛ! 1:3!
Л. Торрейра
Пас отдал
К. Триппьер
87'
Замена
Т. Лемар
️️️️
А. Корреа
85'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Ж. Феликс
Замена
И. Видаль
️️️️
Ф. Ронкалья
85'
ГОЛ! 1:2!
А. Будимир
Пас отдал
Р. Гарсия
80'
72'
Желтая карточка
Коке
69'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Феликс
Пас отдал
А. Корреа
Замена
Р. Торрес
️️️️
Джони
68'
Замена
А. Будимир
️️️️
Адриан
68'
Замена
Э. Барха
️️️️
Э. Гальего
68'
Замена
Л. Торро
️️️️
Ойер
59'
48'
Пенальти не реализован!
Ж. Феликс
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Феликс
Желтая карточка
С. Эррера
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Джони
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
20
Адриан
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
1
Иван Мартинес
ВР
23
Рубен
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
32
Асьер Кордоба
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
18
Тома Лемар
АП
11
Херман Валера
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Эррера
15
Гарсия
5
Гарсия
14
Ронкалья
6
Ойер
21
Перес
7
Монкайола
14
Гарсия
24
Джони
18
Гальего
20
Адриан
4-3-2-1
13
Облак
2
Триппьер
15
Савич
20
Хименес
22
Эрмосо
14
Льоренте
6
Коке
16
Эррера
10
Корреа
7
Витоло
79
Феликс
14
Ронкалья
22
Видаль
22
Видаль
14
Ронкалья
18
Гальего
11
Барха
11
Барха
18
Гальего
6
Ойер
6
Торро
6
Торро
6
Ойер
24
Джони
10
Торрес
10
Торрес
24
Джони
20
Адриан
17
Будимир
17
Будимир
20
Адриан
10
Корреа
18
Лемар
18
Лемар
10
Корреа
7
Витоло
18
Фелипе
18
Фелипе
7
Витоло
79
Феликс
34
Торрейра
34
Торрейра
79
Феликс
Остались в запасе
Осасуна
Атлетико
1
Иван Мартинес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
24
Хави Мартинес
АП
32
Асьер Кордоба
ЦФ
23
Рубен
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
11
Херман Валера
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Иван Мартинес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
24
Хави Мартинес
АП
32
Асьер Кордоба
ЦФ
23
Рубен
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
Остались в запасе
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
11
Херман Валера
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Осасуна - Атлетико
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Атлетико
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+