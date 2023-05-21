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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Осасуна
Атлетико - Осасуна: обзор матча 21 мая 2023
Атлетико
21.05.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
3 : 0
Завершен
Осасуна
44'
Я. Карраско
62'
С. Ньигес
82'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Осасуна
Замена
К. Мартин
️️️️
А. Гризманн
90'
+1
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Р. Де Пауль
85'
Замена
С. Регилон
️️️️
Я. Карраско
85'
Замена
П. Барриос
️️️️
Коке
84'
ГОЛ! 3:0!
А. Корреа
Пас отдал
Р. Де Пауль
82'
75'
Замена
И. Муньос
️️️️
Л. Торро
68'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Гарсия
68'
Замена
Кике
️️️️
А. Будимир
68'
Замена
П. Ибаньес
️️️️
Р. Пенья
65'
Желтая карточка
Р. Пенья
ГОЛ! 2:0!
С. Ньигес
62'
46'
Замена
Х. Крус
️️️️
Л. Авила
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Мората
46'
ГОЛ! 1:0!
Я. Карраско
Пас отдал
А. Гризманн
44'
28'
Желтая карточка
А. Будимир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
34
Йоэл Рамирес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
3-4-1-2
13
Грбич
22
Эрмосо
20
Хименес
20
Молина
28
Витсель
7
Де Пауль
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
21
Мората
4-1-2-1-2
1
Эррера
7
Пенья
15
Эрнандес
5
Гарсия
23
Санчес
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
6
Авила
17
Будимир
10
Карраско
3
Регилон
3
Регилон
10
Карраско
7
Де Пауль
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
7
Де Пауль
6
Коке
8
Барриос
8
Барриос
6
Коке
21
Мората
10
Корреа
10
Корреа
21
Мората
7
Гризманн
77
Мартин
77
Мартин
7
Гризманн
6
Торро
8
Муньос
8
Муньос
6
Торро
6
Авила
3
Крус
3
Крус
6
Авила
7
Пенья
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Пенья
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
17
Будимир
19
Кике
19
Кике
17
Будимир
Остались в запасе
Атлетико
Осасуна
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Айтор
ВР
34
Йоэл Рамирес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
34
Йоэл Рамирес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетико - Осасуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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