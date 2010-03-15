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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Осасуна
Атлетико - Осасуна: обзор матча 15 марта 2010
Атлетико
15.03.2010, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
79'
Х. Мануэль Хурадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Осасуна
Желтая карточка
К. Вадоч
Замена
И. Камачо
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Х. Валера
️️️️
С. Агуэро
Замена
Х. Кальеха
️️️️
М. Фланьо
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Ж. Галан
️️️️
М. Шоджаеи
Желтая карточка
С. Агуэро
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
Д. Некунам
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Форлан
Вторая желтая
Симау
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
Хосечо
️️️️
Серхио
Желтая карточка
Симау
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
24
Рупер
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
5
Хон Эчаиде
ЦП
0
Жорже Галан
ЦФ
4-3-3
43
Де Хеа
3
Лопес
18
Домингес
21
Переа
30
Уйфалуши
20
Симау
12
Ассунсао
14
Хурадо
14
Гарсия
10
Агуэро
10
Форлан
3-2-3-1-1
1
Рикарду
20
Хуанфран
4
Фланьо
23
Серхио
3
Аспиликуэта
18
Монреаль
32
Вадоч
6
Некунам
17
Камуньяс
8
Шоджаеи
12
Пандиани
10
Агуэро
20
Валера
20
Валера
10
Агуэро
14
Хурадо
4
Камачо
4
Камачо
14
Хурадо
10
Форлан
6
Бальде
6
Бальде
10
Форлан
8
Шоджаеи
0
Галан
0
Галан
8
Шоджаеи
4
Фланьо
11
Кальеха
11
Кальеха
4
Фланьо
23
Серхио
17
Хосечо
17
Хосечо
23
Серхио
Остались в запасе
Атлетико
Осасуна
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
2
Роберто
ВР
24
Рупер
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
5
Хон Эчаиде
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
24
Рупер
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
5
Хон Эчаиде
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетико - Осасуна
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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