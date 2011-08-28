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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Осасуна
Атлетико - Осасуна: обзор матча 28 августа 2011
Атлетико
28.08.2011, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Осасуна
Замена
Лоло
️️️️
К. Сола
Замена
Хуанфран
️️️️
Тиагу
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
А. Туран
️️️️
Э. Сальвио
Замена
Р. Лама
️️️️
Д. Тимор
Замена
Андрес
️️️️
А. Риесго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
28
Силвиу
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
14
Габи
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
11
Нино
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Осасуна
1
Андрес
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Лоло
ЦП
3-2-4-1
1
Куртуа
4
Суарес
18
Домингес
21
Переа
28
Силвиу
16
Луис
14
Габи
19
Рейес
5
Тиагу
11
Сальвио
20
Адриан
4-1-3-2
13
Риесго
2
Бертран
15
Роверсио
23
Серхио
22
Райтала
24
Тимор
16
Сехудо
6
Некунам
10
Пуньяль
9
Сола
11
Нино
5
Тиагу
20
Хуанфран
20
Хуанфран
5
Тиагу
11
Сальвио
66
Туран
66
Туран
11
Сальвио
13
Риесго
1
Андрес
1
Андрес
13
Риесго
9
Сола
8
Лоло
8
Лоло
9
Сола
24
Тимор
14
Лама
14
Лама
24
Тимор
Остались в запасе
Атлетико
Осасуна
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Остались в запасе
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Атлетико - Осасуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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