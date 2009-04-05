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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Осасуна
Атлетико - Осасуна: обзор матча 05 апреля 2009
Атлетико
05.04.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 4
Завершен
Осасуна
15'
Д. Форлан
73'
П. Ибаньес
8'
В. Пандиани
44'
К. Вадоч
48'
В. Пандиани
69'
М. Шоджаеи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Осасуна
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
А. Идальго
️️️️
М. Шоджаеи
Замена
Э. Фонт
️️️️
Хуанфран
Замена
Л. Дельпорте
️️️️
Я. Плашил
ГОЛ! 2:4!
П. Ибаньес
ГОЛ! 1:4!
М. Шоджаеи
Замена
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Замена
Э. Банега
️️️️
П. Ассунсао
ГОЛ! 1:3!
В. Пандиани
Замена
Г. Сейтаридис
️️️️
М. Перниа
ГОЛ! 1:2!
К. Вадоч
Желтая карточка
П. Ибаньес
18'
ГОЛ! 1:1!
Д. Форлан
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Пандиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Осасуна
2
Роберто
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Атлетико
0
Грегори Купе
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
Осасуна
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
0
Сезар Кручага
ЦЗ
8
Антонио Идальго
ЦП
0
Людовик Дельпорте
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
4-2-4
1
Франко
25
Перниа
19
Ибаньес
21
Переа
30
Уйфалуши
20
Симау
12
Ассунсао
14
Гарсия
54
Синама-Понголь
10
Агуэро
10
Форлан
3-2-2-1-1
2
Роберто
20
Хуанфран
23
Серхио
17
Хосечо
3
Аспиликуэта
18
Монреаль
18
Плашил
32
Вадоч
8
Шоджаеи
12
Пандиани
25
Перниа
2
Сейтаридис
2
Сейтаридис
25
Перниа
12
Ассунсао
11
Банега
11
Банега
12
Ассунсао
8
Шоджаеи
8
Идальго
8
Идальго
8
Шоджаеи
18
Плашил
0
Дельпорте
0
Дельпорте
18
Плашил
20
Хуанфран
14
Фонт
14
Фонт
20
Хуанфран
Остались в запасе
Атлетико
Осасуна
0
Грегори Купе
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
0
Сезар Кручага
ЦЗ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
0
Сезар Кручага
ЦЗ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Статистика матча Атлетико - Осасуна
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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