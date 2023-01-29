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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетико
Осасуна - Атлетико: обзор матча 29 января 2023
Осасуна
29.01.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
74'
С. Ньигес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Атлетико
87'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Коке
87'
Замена
А. Витсель
️️️️
Р. Де Пауль
Замена
Э. Барха
️️️️
Э. Абде
78'
74'
ГОЛ! 0:1!
С. Ньигес
Пас отдал
Р. Де Пауль
Желтая карточка
Д. Брашанац
70'
65'
Замена
С. Ньигес
️️️️
П. Барриос
65'
Замена
А. Мората
️️️️
А. Корреа
Замена
А. Будимир
️️️️
Л. Авила
60'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
П. Ибаньес
60'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Р. Гарсия
60'
46'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Т. Лемар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
35
Диего Морено
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Айтор
23
Санчес
15
Эрнандес
5
Гарсия
35
Морено
6
Торро
19
Ибаньес
14
Гарсия
10
Эз Абде
16
Гомес
6
Авила
4-3-2-1
13
Облак
20
Молина
20
Хименес
22
Эрмосо
17
Рейнилду
7
Де Пауль
6
Коке
8
Барриос
10
Корреа
18
Лемар
7
Гризманн
14
Гарсия
7
Монкайола
7
Монкайола
14
Гарсия
19
Ибаньес
5
Брашанац
5
Брашанац
19
Ибаньес
6
Авила
17
Будимир
17
Будимир
6
Авила
10
Эз Абде
11
Барха
11
Барха
10
Эз Абде
18
Лемар
10
Карраско
10
Карраско
18
Лемар
8
Барриос
8
Ньигес
8
Ньигес
8
Барриос
10
Корреа
21
Мората
21
Мората
10
Корреа
7
Де Пауль
28
Витсель
28
Витсель
7
Де Пауль
6
Коке
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
6
Коке
Остались в запасе
Осасуна
Атлетико
19
Кике
ЦФ
1
Серхио Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
10
Аймар Орос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
10
Мемфис Депай
ЦФ
13
Иво Грбич
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
19
Кике
ЦФ
1
Серхио Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
10
Аймар Орос
ЦП
Остались в запасе
10
Мемфис Депай
ЦФ
13
Иво Грбич
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Осасуна - Атлетико
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Эль Садар
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