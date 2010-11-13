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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Осасуна
Атлетико - Осасуна: обзор матча 13 ноября 2010
Атлетико
13.11.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 11 тур
3 : 0
Завершен
Осасуна
26'
Д. Форлан
41'
С. Агуэро
70'
Д. Форлан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Осасуна
Желтая карточка
А. Дамиа
Замена
К. Вадоч
️️️️
Д. Некунам
Замена
Ф. Мерида
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ! 3:0!
Д. Форлан
Пас отдал
Симау
Замена
Д. Лекич
️️️️
К. Аранда
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Тиагу
Замена
М. Нельсон
️️️️
Ф. Сориано
Вторая желтая
Н. Монреаль
Замена
А. Лопес
️️️️
Ф. Луис
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Форлан
ГОЛ! 1:0!
Д. Форлан
Желтая карточка
Н. Монреаль
Желтая карточка
Ф. Луис
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Осасуна
1
Рикарду
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
3-2-3-2
43
Де Хеа
30
Уйфалуши
4
Суарес
21
Переа
16
Луис
20
Валера
20
Симау
5
Тиагу
19
Рейес
10
Форлан
10
Агуэро
4-4-1-1
1
Рикарду
20
Хуанфран
2
Дамиа
4
Фланьо
18
Монреаль
6
Некунам
10
Пуньяль
8
Лоло
23
Сориано
8
Шоджаеи
7
Аранда
16
Луис
3
Лопес
3
Лопес
16
Луис
10
Агуэро
8
Мерида
8
Мерида
10
Агуэро
5
Тиагу
14
Гарсия
14
Гарсия
5
Тиагу
23
Сориано
22
Нельсон
22
Нельсон
23
Сориано
6
Некунам
32
Вадоч
32
Вадоч
6
Некунам
7
Аранда
16
Лекич
16
Лекич
7
Аранда
Остались в запасе
Атлетико
Осасуна
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Атлетико - Осасуна
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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