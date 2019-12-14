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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Осасуна
Атлетико - Осасуна: обзор матча 14 декабря 2019
Атлетико
14.12.2019, суббота, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
67'
А. Мората
75'
С. Ньигес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Осасуна
Замена
М. Эрмосо
️️️️
Ж. Феликс
82'
79'
Замена
И. Перес
️️️️
Ф. Мерида
ГОЛ! 2:0!
С. Ньигес
Пас отдал
А. Корреа
75'
73'
Замена
Адриан
️️️️
Ойер
73'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Р. Торрес
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
К. Триппьер
67'
Замена
Э. Эррера
️️️️
М. Санчес
63'
Замена
А. Корреа
️️️️
Т. Лемар
54'
53'
Желтая карточка
С. Эррера
Желтая карточка
М. Санчес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Осасуна
23
Луис Переа
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
3
Санчес
18
Фелипе
20
Хименес
2
Триппьер
18
Парти
8
Ньигес
6
Коке
18
Лемар
21
Мората
79
Феликс
4-1-2-2-1
1
Эррера
14
Ронкалья
16
Навас
5
Гарсия
2
Эступиньян
6
Ойер
5
Брашанац
8
Мерида
10
Торрес
14
Гарсия
6
Авила
79
Феликс
22
Эрмосо
22
Эрмосо
79
Феликс
3
Санчес
16
Эррера
16
Эррера
3
Санчес
18
Лемар
10
Корреа
10
Корреа
18
Лемар
10
Торрес
20
Ибаньес
20
Ибаньес
10
Торрес
8
Мерида
21
Перес
21
Перес
8
Мерида
6
Ойер
20
Адриан
20
Адриан
6
Ойер
Остались в запасе
Атлетико
Осасуна
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
23
Луис Переа
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
23
Луис Переа
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетико - Осасуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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