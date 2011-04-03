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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетико
Осасуна - Атлетико: обзор матча 03 апреля 2011
Осасуна
03.04.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 3
Завершен
Атлетико
31'
К. Сола
80'
Д. Некунам (П)
39'
Д. Коста
61'
Д. Коста
63'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетико
Замена
П. Ассунсао
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
Коке
️️️️
Хуанфран
Замена
Д. Лекич
️️️️
К. Сола
Красная карточка
Серхио
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Некунам
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
Ф. Сориано
Желтая карточка
Д. Некунам
Желтая карточка
Н. Монреаль
Замена
К. Вадоч
️️️️
Ф. Пуньяль
ГОЛ! 1:3!
Д. Коста
Пас отдал
М. Суарес
ГОЛ! 1:2!
Д. Коста
Пас отдал
Р. Гарсия
Желтая карточка
К. Сола
Желтая карточка
Лоло
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Пас отдал
Хуанфран
ГОЛ! 1:0!
К. Сола
Пас отдал
А. Сехудо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
8
Лоло
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
7
Элиас
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
3-5-1-1
1
Рикарду
18
Монреаль
23
Серхио
22
Нельсон
17
Камуньяс
10
Пуньяль
6
Некунам
8
Лоло
16
Сехудо
23
Сориано
9
Сола
3-2-2-2
43
Де Хеа
4
Суарес
2
Годин
21
Переа
30
Уйфалуши
3
Лопес
19
Рейес
5
Тиагу
14
Гарсия
19
Коста
10
Пуньяль
32
Вадоч
32
Вадоч
10
Пуньяль
23
Сориано
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
23
Сориано
9
Сола
16
Лекич
16
Лекич
9
Сола
19
Рейес
12
Ассунсао
12
Ассунсао
19
Рейес
20
Хуанфран
6
Коке
6
Коке
20
Хуанфран
Остались в запасе
Осасуна
Атлетико
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Осасуна - Атлетико
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эль Садар
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