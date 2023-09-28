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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетико
Осасуна - Атлетико: обзор матча 28 сентября 2023
Осасуна
28.09.2023, четверг, 22:30
Испания. Примера, 7 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
20'
А. Гризманн
81'
Р. Рикельме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Атлетико
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Орос
90'
+1
Желтая карточка
Айтор
89'
87'
Вторая желтая
А. Мората
Красная карточка
Л. Авила
85'
84'
Желтая карточка
А. Мората
82'
Желтая карточка
С. Лино
Желтая карточка
А. Орос
81'
81'
ГОЛ! 0:2!
Р. Рикельме
Пас отдал
С. Лино
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Будимир
80'
Замена
Э. Барха
️️️️
Й. Мохика
79'
67'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
М. Льоренте
Замена
И. Муньос
️️️️
Л. Торро
66'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
П. Ибаньес
66'
60'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Н. Молина
Желтая карточка
А. Катена
55'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Айтор
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
31
Димитриос Стаматакис
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Салим Эль-Жебари
ЛВ
28
Айтор Гисмера
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
3-3-2-2
13
Айтор
22
Мохика
5
Гарсия
24
Катена
3
Крус
6
Торро
12
Аресо
19
Ибаньес
10
Орос
6
Авила
17
Будимир
3-4-1-2
13
Облак
20
Молина
22
Эрмосо
20
Хименес
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
28
Витсель
16
Лино
21
Мората
7
Гризманн
6
Торро
8
Муньос
8
Муньос
6
Торро
19
Ибаньес
7
Монкайола
7
Монкайола
19
Ибаньес
17
Будимир
14
Гарсия
14
Гарсия
17
Будимир
22
Мохика
11
Барха
11
Барха
22
Мохика
10
Орос
9
Гарсия
9
Гарсия
10
Орос
20
Молина
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
20
Молина
14
Льоренте
17
Рикельме
17
Рикельме
14
Льоренте
Остались в запасе
Осасуна
Атлетико
31
Димитриос Стаматакис
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
24
Салим Эль-Жебари
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
24
Салим Эль-Жебари
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Осасуна - Атлетико
3
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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