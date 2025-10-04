5 октября на стадионе «Балаидос» в Виго пройдет матч 8 тура чемпионата Испании, в котором «Сельта» примет мадридский «Атлетико». Хозяева стараются выбраться из зоны вылета, а гости продолжают бороться за места в еврокубковой зоне.

«Сельта»

Команда из Виго проводит неудачный старт сезона, набрав всего 5 очков за 7 туров. При этом «Сельта» регулярно создает опасные моменты, но часто не хватает стабильности и точности в завершении атак. Борха Иглесиас забил уже 6 мячей, оставаясь ключевой фигурой в нападении. Команда забивает в шести матчах подряд, но почти всегда пропускает – оборонительные проблемы остаются главной слабостью коллектива.

При поддержке домашних трибун «Сельта» играет смелее, старается контролировать мяч и активно использует фланги. Однако именно в концовках матчей команда нередко теряет концентрацию, что стоило ей очков в последних турах.

«Атлетико»

Мадридцы находятся в хорошей форме – 12 очков и 5-е место в таблице. Победа над «Реалом» (5:2) стала подтверждением силы атакующей линии. Команда активно использует прессинг и быструю смену направления атаки. Альварес продолжает блистать, набрав 7 мячей в 11 встречах, а также уверенно взаимодействует с Моратой.

Тем не менее, оборона «Атлетико» далека от идеала – за последние пять матчей команда пропустила 9 мячей. Несмотря на это, атакующий стиль приносит результат, и мадридцы остаются фаворитом в предстоящей встрече.

Факты о командах

«Сельта»

Не может выиграть в 7 матчах подряд

Забивает в 6 последних встречах

Средние показатели: 1.4 забитых и 1.4 пропущенных гола за 5 матчей

Пропускает в 9 матчах подряд

«Атлетико»

Не проигрывает в 6 последних играх

Победы в 3 последних матчах

Средние показатели: 3.2 забитых и 1.8 пропущенных за 5 матчей

Забивает в 10 встречах подряд

Прогноз на матч «Сельта» – «Атлетико»

«Сельта» неплохо действует в атаке, но уязвима в обороне. «Атлетико» же находится на пике формы, и при нынешней результативности мадридцы должны воспользоваться слабостью соперника. Вероятен сценарий с открытым футболом и большим количеством опасных моментов. «Сельта» может отличиться дома, но удержать атакующий потенциал гостей будет крайне трудно.

В этой ситуации ставка на результативность выглядит оправданной – атакующие линии обеих команд в порядке, а защита периодически ошибается.

Рекомендованные ставки