Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сельта» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.87

04 октября 2025 10:54
Сельта - Атлетико
05 окт. 2025, воскресенье 22:00 | Испания. Примера, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Атлетико»
Сделать ставку

5 октября на стадионе «Балаидос» в Виго пройдет матч 8 тура чемпионата Испании, в котором «Сельта» примет мадридский «Атлетико». Хозяева стараются выбраться из зоны вылета, а гости продолжают бороться за места в еврокубковой зоне.

«Сельта»

Команда из Виго проводит неудачный старт сезона, набрав всего 5 очков за 7 туров. При этом «Сельта» регулярно создает опасные моменты, но часто не хватает стабильности и точности в завершении атак. Борха Иглесиас забил уже 6 мячей, оставаясь ключевой фигурой в нападении. Команда забивает в шести матчах подряд, но почти всегда пропускает – оборонительные проблемы остаются главной слабостью коллектива.

При поддержке домашних трибун «Сельта» играет смелее, старается контролировать мяч и активно использует фланги. Однако именно в концовках матчей команда нередко теряет концентрацию, что стоило ей очков в последних турах.

«Атлетико»

Мадридцы находятся в хорошей форме – 12 очков и 5-е место в таблице. Победа над «Реалом» (5:2) стала подтверждением силы атакующей линии. Команда активно использует прессинг и быструю смену направления атаки. Альварес продолжает блистать, набрав 7 мячей в 11 встречах, а также уверенно взаимодействует с Моратой.

Тем не менее, оборона «Атлетико» далека от идеала – за последние пять матчей команда пропустила 9 мячей. Несмотря на это, атакующий стиль приносит результат, и мадридцы остаются фаворитом в предстоящей встрече.

Факты о командах

«Сельта»

  • Не может выиграть в 7 матчах подряд
  • Забивает в 6 последних встречах
  • Средние показатели: 1.4 забитых и 1.4 пропущенных гола за 5 матчей
  • Пропускает в 9 матчах подряд

«Атлетико»

  • Не проигрывает в 6 последних играх
  • Победы в 3 последних матчах
  • Средние показатели: 3.2 забитых и 1.8 пропущенных за 5 матчей
  • Забивает в 10 встречах подряд

Личные встречи
10% (3)
26% (8)
65% (20)
21
Забитых мячей
52
0.68
В среднем за матч
1.68
3:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 8 тур
Сельта
1 : 1
05.10.2025
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
1 : 1
15.02.2025
Сельта
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0 : 1
26.09.2024
Атлетико
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
1 : 0
12.05.2024
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 3
21.10.2023
Атлетико
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
12.02.2023
Атлетико
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
4 : 1
10.09.2022
Сельта
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
2 : 0
26.02.2022
Сельта
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
15.08.2021
Атлетико
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2 : 2
08.02.2021
Сельта
Испания. Примера, 6 тур
Сельта
0 : 2
17.10.2020
Атлетико
Испания. Примера, 35 тур
Сельта
1 : 1
07.07.2020
Атлетико
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
0 : 0
21.09.2019
Сельта
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
2 : 0
13.04.2019
Сельта
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
2 : 0
01.09.2018
Атлетико
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
3 : 0
11.03.2018
Сельта
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
0 : 1
22.10.2017
Атлетико
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
3 : 2
12.02.2017
Сельта
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 4
10.09.2016
Атлетико
Испания. Примера, 38 тур
Атлетико
2 : 0
14.05.2016
Сельта
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
2 : 3
27.01.2016
Сельта
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
0 : 0
20.01.2016
Атлетико
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
0 : 2
10.01.2016
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
2 : 0
15.02.2015
Атлетико
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
2 : 2
20.09.2014
Сельта
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0 : 2
08.03.2014
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
2 : 1
06.10.2013
Сельта
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1 : 3
08.05.2013
Атлетико
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
1 : 0
22.12.2012
Сельта
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
0 : 1
28.01.2010
Атлетико
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 1
21.01.2010
Сельта
Показать все

Прогноз на матч «Сельта» – «Атлетико»

«Сельта» неплохо действует в атаке, но уязвима в обороне. «Атлетико» же находится на пике формы, и при нынешней результативности мадридцы должны воспользоваться слабостью соперника. Вероятен сценарий с открытым футболом и большим количеством опасных моментов. «Сельта» может отличиться дома, но удержать атакующий потенциал гостей будет крайне трудно.

В этой ситуации ставка на результативность выглядит оправданной – атакующие линии обеих команд в порядке, а защита периодически ошибается.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Атлетико» – коэффициент 1.87
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.87
Победа «Атлетико»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Атлетико Сельта
Другие прогнозы
06.10.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Челябинск - Енисей
Победа «Челябинска» с форой (-1)
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 