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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Сельта
Атлетико - Сельта: обзор матча 14 мая 2016
Атлетико
14.05.2016, суббота, 20:30
Испания. Примера, 38 тур
2 : 0
Завершен
Сельта
51'
Ф. Торрес
54'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Сельта
84'
Желтая карточка
Я. Аспас
82'
Замена
Н. Радойя
️️️️
П. Эрнандес
81'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Желтая карточка
Коке
81'
81'
Желтая карточка
У. Мальо
78'
Желтая карточка
Нолито
Желтая карточка
С. Савич
78'
Замена
Тиагу
️️️️
Ф. Торрес
78'
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Гризманн
74'
72'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Ф. Орельяна
67'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
59'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Д. Васс
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
54'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
51'
Желтая карточка
А. Гризманн
47'
Желтая карточка
Габи
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-4-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
15
Савич
20
Хуанфран
17
Фернандес
14
Габи
8
Ньигес
6
Коке
7
Гризманн
9
Торрес
4-1-2-1-2
1
Альварес
22
Мальо
21
Планас
21
Гомес
17
Кастро
21
Диас
10
Васс
19
Эрнандес
14
Орельяна
3
Нолито
11
Гуидетти
9
Торрес
5
Тиагу
5
Тиагу
9
Торрес
7
Гризманн
10
Карраско
10
Карраско
7
Гризманн
14
Орельяна
10
Бонгонда
10
Бонгонда
14
Орельяна
19
Эрнандес
22
Радойя
22
Радойя
19
Эрнандес
10
Васс
10
Аспас
10
Аспас
10
Васс
Остались в запасе
Атлетико
Сельта
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
36
Рубен Бланко
ВР
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Атлетико - Сельта
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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