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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Сельта
Атлетико - Сельта: обзор матча 08 февраля 2021
Атлетико
08.02.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 2
Завершен
Сельта
45'
Л. Суарес
50'
Л. Суарес
13'
С. Мина
89'
Ф. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Сельта
89'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Феррейра
Пас отдал
А. Солари
78'
Желтая карточка
Д. Суарес
76'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
С. Мина
69'
Замена
А. Солари
️️️️
Нолито
Желтая карточка
Х. Хименес
67'
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Р. Лоди
50'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
А. Фелипе
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Льоренте
45'
Желтая карточка
А. Фелипе
23'
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Мина
Пас отдал
У. Мальо
5'
Желтая карточка
Р. Тапиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
21
Марио Сориано
ЦП
39
Оскар Кастро
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-5-1-1
13
Облак
6
Лоди
18
Фелипе
20
Хименес
15
Савич
19
Кондогбиа
6
Коке
8
Ньигес
16
Эррера
14
Льоренте
10
Корреа
9
Суарес
4-1-2-3
36
Бланко
22
Мальо
14
Араужо
24
Мурильо
24
Мартин
13
Тапиа
10
Мендес
4
Суарес
10
Аспас
77
Мина
3
Нолито
18
Фелипе
34
Торрейра
34
Торрейра
18
Фелипе
3
Нолито
23
Солари
23
Солари
3
Нолито
77
Мина
14
Феррейра
14
Феррейра
77
Мина
Остались в запасе
Атлетико
Сельта
21
Марио Сориано
ЦП
39
Оскар Кастро
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
7
Эмре Мор
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
21
Марио Сориано
ЦП
39
Оскар Кастро
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
7
Эмре Мор
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Атлетико - Сельта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
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