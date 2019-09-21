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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Сельта
Атлетико - Сельта: обзор матча 21 сентября 2019
Атлетико
21.09.2019, суббота, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Сельта
Желтая карточка
Д. Коста
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Л. Оласа
90'
+1
Желтая карточка
П. Шейх
Желтая карточка
С. Ньигес
81'
77'
Желтая карточка
Р. Бланко
Желтая карточка
Коке
75'
63'
Желтая карточка
Я. Аспас
45'
+2
Желтая карточка
Д. Айду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Рафинья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Икер Лосада
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
6
Лоди
18
Фелипе
20
Хименес
2
Триппьер
6
Коке
8
Ньигес
16
Эррера
10
Корреа
19
Коста
79
Феликс
4-3-1-2
36
Бланко
22
Мальо
14
Араужо
4
Айду
15
Оласа
68
Лоботка
5
Йокушлу
12
Рафинья
4
Суарес
10
Аспас
77
Мина
Остались в запасе
Атлетико
Сельта
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Атлетико - Сельта
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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