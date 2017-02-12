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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Сельта
Атлетико - Сельта: обзор матча 12 февраля 2017
Атлетико
12.02.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 22 тур
3 : 2
Завершен
Сельта
11'
Ф. Торрес
87'
Я. Карраско
88'
А. Гризманн
5'
Г. Кабрал
78'
Д. Гуидетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Сельта
Желтая карточка
Габи
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Гамейро
88'
ГОЛ! 2:2!
Я. Карраско
87'
85'
Замена
М. Диас
️️️️
Я. Аспас
78'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гуидетти
Пас отдал
Д. Васс
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ф. Торрес
76'
74'
Желтая карточка
Х. Кастро
Замена
А. Корреа
️️️️
С. Ньигес
72'
70'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
П. Систо
64'
Замена
Д. Васс
️️️️
Х. Санчес
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Хуанфран
45'
42'
Желтая карточка
Д. Гуидетти
Пенальти не реализован!
Ф. Торрес
30'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Я. Карраско
11'
5'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кабрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
22
Неманья Радойя
ЦП
19
Хосабед Санчес
ПП
77
Пионе Систо
ЛФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-3-1-2
13
Мойя
21
Эрнандес
16
Луис
15
Савич
20
Хуанфран
6
Коке
8
Ньигес
14
Габи
10
Карраско
7
Гризманн
9
Торрес
4-3-3
1
Альварес
14
Ронкалья
22
Мальо
22
Кабрал
17
Кастро
19
Санчес
22
Радойя
19
Эрнандес
10
Аспас
11
Гуидетти
77
Систо
20
Хуанфран
24
Врсалько
24
Врсалько
20
Хуанфран
8
Ньигес
10
Корреа
10
Корреа
8
Ньигес
9
Торрес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Торрес
77
Систо
10
Бонгонда
10
Бонгонда
77
Систо
19
Санчес
10
Васс
10
Васс
19
Санчес
10
Аспас
21
Диас
21
Диас
10
Аспас
Остались в запасе
Атлетико
Сельта
99
Андре Морейра
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Атлетико - Сельта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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