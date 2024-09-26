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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетико
Сельта - Атлетико: обзор матча 26 сентября 2024
Сельта
26.09.2024, четверг, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
90'
Х. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Атлетико
Желтая карточка
Х. Родригес
90'
+2
90'
ГОЛ! 0:1!
Х. Альварес
Пас отдал
А. Гризманн
Замена
Д. Родригес
️️️️
У. Сотело
84'
84'
Замена
А. Корреа
️️️️
Н. Молина
Замена
И. Мориба
️️️️
Я. Аспас
84'
76'
Желтая карточка
Х. Хименес
Замена
А. Дувикас
️️️️
Б. Иглесиас
76'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Х. Манкильо
70'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
В. Сведберг
70'
65'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Д. Симеоне
65'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
А. Серлот
54'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Коке
38'
Желтая карточка
Рейнилду
Желтая карточка
К. Старфельт
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
16
Жаилсон
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
11
Пабло Дуран
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-4-2
13
Гуаита
3
Алонсо
15
Старфельт
5
Каррейра
22
Манкильо
8
Бельтран
23
Альварес
19
Сведберг
5
Сотело
10
Аспас
7
Иглесиас
4-3-1-2
13
Облак
20
Молина
24
Ле Норман
20
Хименес
17
Рейнилду
14
Льоренте
6
Коке
8
Галлахер
20
Симеоне
9
Серлот
7
Гризманн
22
Манкильо
20
Родригес
20
Родригес
22
Манкильо
10
Аспас
6
Мориба
6
Мориба
10
Аспас
5
Сотело
23
Родригес
23
Родригес
5
Сотело
19
Сведберг
20
Гонсалес
20
Гонсалес
19
Сведберг
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
9
Серлот
7
Де Пауль
7
Де Пауль
9
Серлот
20
Симеоне
17
Рикельме
17
Рикельме
20
Симеоне
20
Молина
10
Корреа
10
Корреа
20
Молина
6
Коке
19
Альварес
19
Альварес
6
Коке
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
2
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
11
Количество передач
665
464
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.63
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Гарсия Вердура
Стадион:
Балаидос
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