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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетико
Сельта - Атлетико: обзор матча 07 июля 2020
Сельта
07.07.2020, вторник, 23:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
49'
Ф. Бельтран
1'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетико
90'
+4
Желтая карточка
Э. Эррера
Замена
Ф. Брадарич
️️️️
Я. Аспас
90'
+1
88'
Замена
И. Шапоньич
️️️️
А. Мората
Замена
И. Вильяр
️️️️
Р. Бланко
81'
79'
Желтая карточка
Х. Хименес
73'
Замена
Т. Лемар
️️️️
А. Корреа
69'
Замена
М. Санчес
️️️️
Р. Лоди
68'
Замена
Витоло
️️️️
М. Льоренте
68'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Т. Парти
Замена
Рафинья
️️️️
Б. Мендес
60'
Замена
С. Мина
️️️️
Ф. Смолов
59'
Желтая карточка
Д. Мурильо
51'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бельтран
Пас отдал
Б. Мендес
49'
Желтая карточка
Х. Саэнс
47'
Желтая карточка
Нолито
41'
23'
Желтая карточка
Р. Лоди
Желтая карточка
Б. Мендес
22'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Тони Мойя
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
3-2-2-1-2
36
Бланко
4
Айду
24
Мурильо
23
Саэнс
15
Оласа
22
Мальо
8
Бельтран
5
Йокушлу
10
Мендес
90
Смолов
10
Аспас
4-4-1-1
13
Облак
4
Ариас
15
Савич
20
Хименес
6
Лоди
8
Ньигес
18
Парти
6
Коке
14
Льоренте
10
Корреа
21
Мората
36
Бланко
25
Вильяр
25
Вильяр
36
Бланко
10
Мендес
12
Рафинья
12
Рафинья
10
Мендес
10
Аспас
26
Брадарич
26
Брадарич
10
Аспас
90
Смолов
77
Мина
77
Мина
90
Смолов
6
Лоди
3
Санчес
3
Санчес
6
Лоди
10
Корреа
18
Лемар
18
Лемар
10
Корреа
18
Парти
16
Эррера
16
Эррера
18
Парти
14
Льоренте
7
Витоло
7
Витоло
14
Льоренте
21
Мората
8
Шапоньич
8
Шапоньич
21
Мората
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
20
Кевин Васкес
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
3
Нолито
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
17
Родриго Рикельме
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
20
Кевин Васкес
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
3
Нолито
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
17
Родриго Рикельме
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Балаидос
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