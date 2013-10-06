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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Сельта
Атлетико - Сельта: обзор матча 06 октября 2013
Атлетико
06.10.2013, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
42'
Д. Коста
62'
Д. Коста
71'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Сельта
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Габи
89'
Желтая карточка
Д. Годин
81'
80'
Желтая карточка
Б. Оубинья
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
73'
72'
Желтая карточка
У. Мальо
71'
ГОЛ! 2:1!
Нолито
69'
Замена
Л. Мадинда
️️️️
Шарлес
66'
Желтая карточка
Шарлес
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Габи
62'
59'
Замена
С. Мина
️️️️
А. Лопес
59'
Замена
Нолито
️️️️
А. Фернандес
Замена
О. Торрес
️️️️
Д. Вилья
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Ф. Луис
42'
Пенальти не реализован!
Д. Коста
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Тони
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
16
Луис
20
Хуанфран
6
Коке
66
Туран
14
Габи
7
Вилья
19
Коста
3-1-4-2
13
Родригес
22
Мальо
3
Фонтас
4
Костас
4
Оубинья
17
Фернандес
7
Крон-Дели
12
Рафинья
14
Лопес
19
Шарлес
10
Тони
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
14
Габи
23
Гилявоги
23
Гилявоги
14
Габи
7
Вилья
8
Торрес
8
Торрес
7
Вилья
19
Шарлес
8
Мадинда
8
Мадинда
19
Шарлес
14
Лопес
77
Мина
77
Мина
14
Лопес
17
Фернандес
3
Нолито
3
Нолито
17
Фернандес
Остались в запасе
Атлетико
Сельта
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Атлетико - Сельта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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