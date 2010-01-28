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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сельта - Атлетико
Сельта - Атлетико: обзор матча 28 января 2010
Сельта
28.01.2010, четверг, 23:55
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сельта - Атлетико
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0
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0
0
Матчи команд
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Реал
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20.10.2026
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