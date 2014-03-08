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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетико
Сельта - Атлетико: обзор матча 08 марта 2014
Сельта
08.03.2014, суббота, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
62'
Д. Вилья
64'
Д. Вилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетико
84'
Замена
Адриан
️️️️
Д. Вилья
74'
Замена
К. Родригес
️️️️
Диего
Замена
Л. Мадинда
️️️️
М. Крон-Дели
74'
Замена
С. Мина
️️️️
Шарлес
69'
67'
Желтая карточка
Ж. Миранда
64'
ГОЛ! 0:2!
Д. Вилья
Пас отдал
Х. Соса
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
61'
Замена
Х. Соса
️️️️
Коке
Замена
А. Фернандес
️️️️
Ф. Орельяна
60'
31'
Желтая карточка
М. Суарес
Желтая карточка
Шарлес
19'
9'
Желтая карточка
Габи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Диего
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
20
Адриан
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Родригес
17
Кастро
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Мальо
4
Оубинья
14
Лопес
7
Крон-Дели
14
Орельяна
19
Шарлес
3
Нолито
3-2-2-1-2
1
Куртуа
4
Суарес
23
Алдервейрелд
13
Миранда
20
Хуанфран
16
Луис
6
Коке
14
Габи
10
Диего
7
Вилья
14
Гарсия
7
Крон-Дели
8
Мадинда
8
Мадинда
7
Крон-Дели
14
Орельяна
17
Фернандес
17
Фернандес
14
Орельяна
19
Шарлес
77
Мина
77
Мина
19
Шарлес
10
Диего
7
Родригес
7
Родригес
10
Диего
6
Коке
7
Соса
7
Соса
6
Коке
7
Вилья
20
Адриан
20
Адриан
7
Вилья
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Даниэль Арансубиа
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
11
Веллитон
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Балаидос
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