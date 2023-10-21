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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетико
Сельта - Атлетико: обзор матча 21 октября 2023
Сельта
21.10.2023, суббота, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико
29'
А. Гризманн (П)
64'
А. Гризманн
70'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Атлетико
Желтая карточка
М. Родригес
88'
87'
Желтая карточка
Р. Рикельме
Замена
К. Дотор
️️️️
Л. де ла Торре
81'
Замена
М. Родригес
️️️️
Й. Ларсен
81'
76'
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
А. Гризманн
70'
ГОЛ! 0:3!
А. Гризманн
Пас отдал
Н. Молина
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
Замена
А. Дувикас
️️️️
Я. Аспас
61'
57'
Замена
А. Корреа
️️️️
М. Льоренте
57'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
С. Ньигес
54'
Желтая карточка
С. Ньигес
Желтая карточка
К. Старфельт
52'
46'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
П. Барриос
46'
Замена
Н. Молина
️️️️
С. Лино
Желтая карточка
О. Мингеса
30'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Гризманн
Замена
В. Гуаита
️️️️
К. Васкес
28'
Красная карточка
И. Вильяр
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
3-2-2-1-2
25
Вильяр
30
Мингеса
14
Нуньес
15
Старфельт
23
Санчес
20
Васкес
8
Бельтран
17
де ла Торре
19
Бамба
22
Ларсен
10
Аспас
2-5-1-2
13
Облак
3
Аспиликуэта
22
Эрмосо
28
Витсель
8
Барриос
6
Коке
8
Ньигес
14
Льоренте
16
Лино
7
Гризманн
21
Мората
20
Васкес
13
Гуаита
13
Гуаита
20
Васкес
17
де ла Торре
8
Дотор
8
Дотор
17
де ла Торре
22
Ларсен
22
Родригес
22
Родригес
22
Ларсен
10
Аспас
9
Дувикас
9
Дувикас
10
Аспас
7
Гризманн
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
7
Гризманн
16
Лино
20
Молина
20
Молина
16
Лино
8
Ньигес
7
Де Пауль
7
Де Пауль
8
Ньигес
8
Барриос
17
Рикельме
17
Рикельме
8
Барриос
14
Льоренте
10
Корреа
10
Корреа
14
Льоренте
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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