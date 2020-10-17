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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетико
Сельта - Атлетико: обзор матча 17 октября 2020
Сельта
17.10.2020, суббота, 17:00
Испания. Примера, 6 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
6'
Л. Суарес
90+5'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетико
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Я. Карраско
Замена
М. Родригес
️️️️
Л. Оласа
88'
86'
Желтая карточка
Э. Эррера
Замена
Г. Вейга
️️️️
С. Каррейра
84'
Желтая карточка
Я. Аспас
83'
77'
Замена
Э. Эррера
️️️️
А. Корреа
71'
Желтая карточка
А. Фелипе
65'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Л. Суарес
65'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Т. Лемар
Желтая карточка
Нолито
63'
Замена
Э. Мор
️️️️
Ф. Бельтран
63'
Замена
Д. Суарес
️️️️
С. Мина
63'
50'
Замена
А. Фелипе
️️️️
М. Санчес
50'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
Ф. Бельтран
41'
37'
Желтая карточка
Д. Коста
17'
Желтая карточка
М. Эрмосо
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
13
Яго Домингес
ВР
35
Альваро Фернандес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
4
Денис Суарес
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
3-3-1-3
25
Вильяр
3
Фонтан
24
Мурильо
14
Араужо
15
Оласа
13
Тапиа
5
Каррейра
8
Бельтран
77
Мина
3
Нолито
10
Аспас
4-1-1-2-2
13
Облак
2
Триппьер
15
Савич
22
Эрмосо
23
Санчес
34
Торрейра
6
Коке
10
Корреа
18
Лемар
9
Суарес
19
Коста
15
Оласа
22
Родригес
22
Родригес
15
Оласа
8
Бельтран
7
Мор
7
Мор
8
Бельтран
5
Каррейра
10
Вейга
10
Вейга
5
Каррейра
77
Мина
4
Суарес
4
Суарес
77
Мина
18
Лемар
14
Льоренте
14
Льоренте
18
Лемар
23
Санчес
18
Фелипе
18
Фелипе
23
Санчес
10
Корреа
16
Эррера
16
Эррера
10
Корреа
9
Суарес
10
Карраско
10
Карраско
9
Суарес
19
Коста
79
Феликс
79
Феликс
19
Коста
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
13
Яго Домингес
ВР
35
Альваро Фернандес
ВР
10
Брайс Мендес
ПВ
8
Мигель Баэса
АП
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
2
Рикард Санчес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Яго Домингес
ВР
35
Альваро Фернандес
ВР
10
Брайс Мендес
ПВ
8
Мигель Баэса
АП
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Остались в запасе
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
2
Рикард Санчес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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