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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетико
Сельта - Атлетико: обзор матча 10 сентября 2016
Сельта
10.09.2016, суббота, 14:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 4
Завершен
Атлетико
53'
Коке
73'
А. Гризманн
81'
А. Гризманн
89'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетико
89'
ГОЛ! 0:4!
А. Корреа
Пас отдал
Коке
Замена
П. Шейх
️️️️
Т. Бонгонда
86'
82'
Замена
Тиагу
️️️️
Габи
81'
ГОЛ! 0:3!
А. Гризманн
Пас отдал
Хуанфран
Замена
П. Систо
️️️️
Х. Сене
75'
73'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
Пас отдал
С. Ньигес
70'
Желтая карточка
А. Корреа
68'
Замена
А. Корреа
️️️️
Я. Карраско
Замена
Д. Росси
️️️️
Д. Васс
68'
63'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ф. Торрес
53'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Пас отдал
А. Гризманн
Желтая карточка
Х. Сене
44'
26'
Желтая карточка
Габи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
22
Неманья Радойя
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Хосеп Сене
РФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
18
Альваро Лемос
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
17
Кастро
22
Кабрал
21
Гомес
22
Мальо
10
Васс
19
Эрнандес
22
Радойя
10
Бонгонда
10
Аспас
10
Сене
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
15
Савич
2
Годин
16
Луис
14
Габи
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
9
Торрес
10
Сене
77
Систо
77
Систо
10
Сене
10
Бонгонда
24
Шейх
24
Шейх
10
Бонгонда
10
Васс
25
Росси
25
Росси
10
Васс
14
Габи
5
Тиагу
5
Тиагу
14
Габи
10
Карраско
10
Корреа
10
Корреа
10
Карраско
9
Торрес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Торрес
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
18
Альваро Лемос
ПЗ
25
Иван Вильяр
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
18
Альваро Лемос
ПЗ
25
Иван Вильяр
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Балаидос
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