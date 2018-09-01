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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетико
Сельта - Атлетико: обзор матча 01 сентября 2018
Сельта
01.09.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 3 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
46'
М. Гомес
52'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетико
Желтая карточка
О. Йокушлу
74'
70'
Вторая желтая
С. Савич
57'
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ! 2:0!
Я. Аспас
Пас отдал
М. Гомес
52'
51'
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
Х. Алонсо
48'
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
46'
Желтая карточка
С. Лоботка
41'
28'
Желтая карточка
Т. Парти
17'
Желтая карточка
С. Ньигес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
18
Тома Лемар
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
3-2-3-2
1
Альварес
14
Араужо
22
Кабрал
6
Алонсо
14
Ронкалья
22
Мальо
77
Систо
68
Лоботка
8
Бельтран
10
Аспас
9
Гомес
4-3-1-2
13
Облак
20
Хименес
15
Савич
2
Годин
16
Луис
18
Парти
8
Ньигес
6
Коке
10
Корреа
7
Гризманн
19
Коста
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
7
Эмре Мор
ПВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Брайс Мендес
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
18
Тома Лемар
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Брайс Мендес
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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