5 октября на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле состоится матч 7-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Кристал Пэлас». Обе команды находятся в середине таблицы, но их подход к игре разный: хозяева делают ставку на физическую борьбу и плотную оборону, тогда как гости действуют агрессивно и уверенно в атаке.
«Эвертон»
Команда Шона Дайча переживает сложный отрезок: три матча без побед в АПЛ и вылет из Кубка лиги. При этом «ириски» сохраняют стабильный характер игры, упираясь в организацию обороны и длинные передачи на нападающих. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1), хотя имела возможность вырвать победу в концовке.
Лидером атаки остаeтся Бету, который забил дважды в восьми матчах, но в целом реализация остаeтся слабым местом команды. В обороне «Эвертон» допускает ошибки: семь пропущенных голов в пяти последних встречах, что указывает на нестабильность задней линии. Однако на своeм поле ливерпульцы традиционно действуют собраннее – не проиграли в шести из восьми последних домашних матчей.
«Кристал Пэлас»
Подопечные Оливера Гласнера начали сезон впечатляюще: 12 очков после шести туров и победы над сильными соперниками. Команда идeт на четвeртом месте, а победа над «Ливерпулем» (2:1) стала подтверждением еe высокого уровня. Пожалуй, главное преимущество «Пэлас» сейчас – стабильность. Клуб не проигрывает 12 матчей подряд в АПЛ, а Жан-Филипп Матета показывает отличную форму, забив четыре мяча в девяти встречах.
Также стоит отметить уверенную игру в защите: лишь три пропущенных мяча за пять последних матчей. «Орлы» уверенно действуют при переходе из обороны в атаку, демонстрируя грамотный баланс. При этом команда редко проигрывает борьбу в центре поля, что позволяет контролировать темп.
Факты о командах
«Эвертон»
- Не выигрывает в 3 последних матчах
- В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
- Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних встреч
- Забивает в 4 последних матчах подряд
«Кристал Пэлас»
- Не проигрывает в 12 матчах подряд
- Победы в 4 последних встречах
- В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
- 3 пропущенных мяча за 5 последних игр
Прогноз на матч «Эвертон» – «Кристал Пэлас»
«Эвертон» наверняка постарается навязать физическую борьбу и использовать стандартные положения, но против организованного «Кристал Пэлас» это может не сработать. Гости набрали мощный ход и выглядят более сбалансированной командой с точки зрения атаки и обороны. Учитывая форму лондонцев и проблемы «Эвертона» в реализации моментов, предпочтительнее ставка на положительный результат гостей при умеренном тотале.
Рекомендованные ставки
- Фора «Кристал Пэлас» (0) – коэффициент 1.92
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80