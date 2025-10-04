Введите ваш ник на сайте
«Эвертон» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.92

04 октября 2025 10:58
Эвертон - Кристал Пэлас
05 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Фора «Кристал Пэлас» (0)
Сделать ставку

5 октября на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле состоится матч 7-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Кристал Пэлас». Обе команды находятся в середине таблицы, но их подход к игре разный: хозяева делают ставку на физическую борьбу и плотную оборону, тогда как гости действуют агрессивно и уверенно в атаке.

«Эвертон»

Команда Шона Дайча переживает сложный отрезок: три матча без побед в АПЛ и вылет из Кубка лиги. При этом «ириски» сохраняют стабильный характер игры, упираясь в организацию обороны и длинные передачи на нападающих. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1), хотя имела возможность вырвать победу в концовке.

Лидером атаки остаeтся Бету, который забил дважды в восьми матчах, но в целом реализация остаeтся слабым местом команды. В обороне «Эвертон» допускает ошибки: семь пропущенных голов в пяти последних встречах, что указывает на нестабильность задней линии. Однако на своeм поле ливерпульцы традиционно действуют собраннее – не проиграли в шести из восьми последних домашних матчей.

«Кристал Пэлас»

Подопечные Оливера Гласнера начали сезон впечатляюще: 12 очков после шести туров и победы над сильными соперниками. Команда идeт на четвeртом месте, а победа над «Ливерпулем» (2:1) стала подтверждением еe высокого уровня. Пожалуй, главное преимущество «Пэлас» сейчас – стабильность. Клуб не проигрывает 12 матчей подряд в АПЛ, а Жан-Филипп Матета показывает отличную форму, забив четыре мяча в девяти встречах.

Также стоит отметить уверенную игру в защите: лишь три пропущенных мяча за пять последних матчей. «Орлы» уверенно действуют при переходе из обороны в атаку, демонстрируя грамотный баланс. При этом команда редко проигрывает борьбу в центре поля, что позволяет контролировать темп.

Факты о командах

«Эвертон»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних встреч
  • Забивает в 4 последних матчах подряд

«Кристал Пэлас»

  • Не проигрывает в 12 матчах подряд
  • Победы в 4 последних встречах
  • В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 пропущенных мяча за 5 последних игр

Личные встречи
46% (13)
39% (11)
14% (4)
39
Забитых мячей
29
1.39
В среднем за матч
1.04
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
2 : 1
05.10.2025
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
15.02.2025
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Эвертон
2 : 1
28.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Эвертон
1 : 1
19.02.2024
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эвертон
1 : 0
17.01.2024
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
0 : 0
04.01.2024
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
11.11.2023
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
22.04.2023
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Эвертон
3 : 0
22.10.2022
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Эвертон
3 : 2
19.05.2022
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 1/4 финала
Кристал Пэлас
4 : 0
20.03.2022
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
12.12.2021
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
1 : 1
05.04.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
26.09.2020
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
3 : 1
08.02.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
10.08.2019
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
27.04.2019
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Эвертон
2 : 0
21.10.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Эвертон
3 : 1
10.02.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
2 : 2
18.11.2017
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
21.01.2017
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
1 : 1
30.09.2016
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
13.04.2016
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Эвертон
1 : 1
07.12.2015
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
31.01.2015
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Эвертон
2 : 3
21.09.2014
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Эвертон
2 : 3
16.04.2014
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
09.11.2013
Эвертон
Показать все

Прогноз на матч «Эвертон» – «Кристал Пэлас»

«Эвертон» наверняка постарается навязать физическую борьбу и использовать стандартные положения, но против организованного «Кристал Пэлас» это может не сработать. Гости набрали мощный ход и выглядят более сбалансированной командой с точки зрения атаки и обороны. Учитывая форму лондонцев и проблемы «Эвертона» в реализации моментов, предпочтительнее ставка на положительный результат гостей при умеренном тотале.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Кристал Пэлас» (0) – коэффициент 1.92
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.92
Фора «Кристал Пэлас» (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Эвертон
