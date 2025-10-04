5 октября на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле состоится матч 7-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Кристал Пэлас». Обе команды находятся в середине таблицы, но их подход к игре разный: хозяева делают ставку на физическую борьбу и плотную оборону, тогда как гости действуют агрессивно и уверенно в атаке.

«Эвертон»

Команда Шона Дайча переживает сложный отрезок: три матча без побед в АПЛ и вылет из Кубка лиги. При этом «ириски» сохраняют стабильный характер игры, упираясь в организацию обороны и длинные передачи на нападающих. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1), хотя имела возможность вырвать победу в концовке.

Лидером атаки остаeтся Бету, который забил дважды в восьми матчах, но в целом реализация остаeтся слабым местом команды. В обороне «Эвертон» допускает ошибки: семь пропущенных голов в пяти последних встречах, что указывает на нестабильность задней линии. Однако на своeм поле ливерпульцы традиционно действуют собраннее – не проиграли в шести из восьми последних домашних матчей.

«Кристал Пэлас»

Подопечные Оливера Гласнера начали сезон впечатляюще: 12 очков после шести туров и победы над сильными соперниками. Команда идeт на четвeртом месте, а победа над «Ливерпулем» (2:1) стала подтверждением еe высокого уровня. Пожалуй, главное преимущество «Пэлас» сейчас – стабильность. Клуб не проигрывает 12 матчей подряд в АПЛ, а Жан-Филипп Матета показывает отличную форму, забив четыре мяча в девяти встречах.

Также стоит отметить уверенную игру в защите: лишь три пропущенных мяча за пять последних матчей. «Орлы» уверенно действуют при переходе из обороны в атаку, демонстрируя грамотный баланс. При этом команда редко проигрывает борьбу в центре поля, что позволяет контролировать темп.

Факты о командах

«Эвертон»

Не выигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних встреч

Забивает в 4 последних матчах подряд

«Кристал Пэлас»

Не проигрывает в 12 матчах подряд

Победы в 4 последних встречах

В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

3 пропущенных мяча за 5 последних игр

Прогноз на матч «Эвертон» – «Кристал Пэлас»

«Эвертон» наверняка постарается навязать физическую борьбу и использовать стандартные положения, но против организованного «Кристал Пэлас» это может не сработать. Гости набрали мощный ход и выглядят более сбалансированной командой с точки зрения атаки и обороны. Учитывая форму лондонцев и проблемы «Эвертона» в реализации моментов, предпочтительнее ставка на положительный результат гостей при умеренном тотале.

