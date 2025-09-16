Введите ваш ник на сайте
«Крылья Советов» – «Краснодар»: прогноз и ставки на матч 17 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

16 сентября 2025 8:01
Крылья Советов - Краснодар
17 сент. 2025, среда 18:00 | Россия. Кубок, группа B, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Краснодара»
Сделать ставку

17 сентября в Самаре состоится матч 4 тура FONBET Кубка России, где «Крылья Советов» примут «Краснодар». Обе команды показывают разные результаты в текущем сезоне, и встреча обещает быть напряженной. Самарцы стараются наладить игру после серии неудач в кубке, тогда как гости подходят к матчу в хорошей атакующей форме.

«Крылья Советов»

Самарский клуб испытывает проблемы в розыгрыше Кубка России – команда не может победить в трех последних матчах турнира. В последних пяти встречах «Крылья Советов» забили 5 голов, но пропустили 11, что указывает на серьезные трудности в обороне. В среднем команда пропускает 2.20 гола за игру, а забивает лишь 1.00. Несмотря на победу в чемпионате над «Сочи» (2:0), стабильности в игре пока нет.

«Краснодар»

«Краснодар» демонстрирует мощные атакующие показатели – 18 забитых мячей в пяти последних матчах. Команда забивает в 11 играх подряд, а в кубке отметилась результативной победой над «Сочи» (4:2). Средняя результативность «быков» впечатляет: 3.60 гола за матч, при этом оборона хоть и допускает ошибки (5 пропущенных мячей в последних играх), но в целом выглядит надежнее, чем у соперника. Кроме того, «Краснодар» не проигрывает в шести последних матчах и имеет весомое преимущество в атакующей линии.

Факты о командах

«Крылья Советов»

  • Не могут выиграть в 3 последних матчах Кубка России
  • Средние показатели: 1.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускают в каждом из последних матчей турнира
  • Победа над «Сочи» в чемпионате может придать уверенности

«Краснодар»

  • Не проигрывают в 6 последних матчах
  • Средние показатели: 3.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивают в 11 матчах подряд
  • Победа 4:2 над «Сочи» в Кубке России

Личные встречи
27% (8)
33% (10)
40% (12)
31
Забитых мячей
43
1.03
В среднем за матч
1.43
3:0
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  0:6
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Крылья Советов
0 : 6
24.08.2025
Краснодар
Россия. Кубок, 1 тур
Краснодар
1 : 2
29.07.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1 : 1
01.03.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
1 : 2
28.10.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.04.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
2 : 1
05.11.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
2 : 1
07.05.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/2 финала
Краснодар
3 : 2
19.04.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
0 : 0
03.10.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
2 : 0
17.04.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
0 : 1
30.10.2021
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
0 : 0
15.07.2020
Краснодар
Товарищеские матчи,
Краснодар
1 : 0
16.02.2020
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Краснодар
4 : 2
15.09.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Краснодар
1 : 0
06.04.2019
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Крылья Советов
1 : 2
01.11.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
0 : 3
24.09.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
1 : 1
05.12.2016
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Крылья Советов
1 : 1
13.08.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Краснодар
3 : 0
11.05.2016
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
0 : 4
01.11.2015
Краснодар
Россия. Кубок, 1/8 финала
Краснодар
1 : 3
30.10.2014
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Крылья Советов
1 : 0
01.12.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Краснодар
1 : 1
14.09.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Краснодар
0 : 3
13.04.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Крылья Советов
2 : 2
01.10.2012
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 43 тур
Краснодар
0 : 2
07.05.2012
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 37 тур
Крылья Советов
1 : 1
31.03.2012
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
1 : 2
14.08.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Крылья Советов
0 : 0
16.04.2011
Краснодар
Показать все

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»

«Краснодар» подходит к матчу в статусе фаворита благодаря своей результативности и стабильной форме. «Крылья Советов» могут упираться дома, однако проблемы в обороне и слабая реализация в атаке снижают их шансы. Вероятнее всего, игра пройдет под контролем гостей, а результативность «Краснодара» позволит им добыть победу. В то же время хозяева способны создать моменты, поэтому матч может получиться достаточно результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Краснодара» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.80
Победа «Краснодара»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. Кубок Краснодар Крылья Советов
Другие прогнозы
13.09.2025
03:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Родина-М - Салют
Победа «Салюта»
13.09.2025
03:00
1.70
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Квант - Динамо СПб
Победа «Динамо СПб»
13.09.2025
03:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т - Знамя Труда
Победа «Спартака Тамбов»
16.09.2025
13:00
2.00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу - Кайсар
Победа «Жетысу» с форой (0)
16.09.2025
16:30
1.85
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
Оренбург - Рубин
Победа «Оренбурга» с форой (0)
16.09.2025
18:45
1.75
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
Акрон - Локомотив
Победа «Локомотива»
