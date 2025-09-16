17 сентября в Самаре состоится матч 4 тура FONBET Кубка России, где «Крылья Советов» примут «Краснодар». Обе команды показывают разные результаты в текущем сезоне, и встреча обещает быть напряженной. Самарцы стараются наладить игру после серии неудач в кубке, тогда как гости подходят к матчу в хорошей атакующей форме.

«Крылья Советов»

Самарский клуб испытывает проблемы в розыгрыше Кубка России – команда не может победить в трех последних матчах турнира. В последних пяти встречах «Крылья Советов» забили 5 голов, но пропустили 11, что указывает на серьезные трудности в обороне. В среднем команда пропускает 2.20 гола за игру, а забивает лишь 1.00. Несмотря на победу в чемпионате над «Сочи» (2:0), стабильности в игре пока нет.

«Краснодар»

«Краснодар» демонстрирует мощные атакующие показатели – 18 забитых мячей в пяти последних матчах. Команда забивает в 11 играх подряд, а в кубке отметилась результативной победой над «Сочи» (4:2). Средняя результативность «быков» впечатляет: 3.60 гола за матч, при этом оборона хоть и допускает ошибки (5 пропущенных мячей в последних играх), но в целом выглядит надежнее, чем у соперника. Кроме того, «Краснодар» не проигрывает в шести последних матчах и имеет весомое преимущество в атакующей линии.

Факты о командах

«Крылья Советов»

Не могут выиграть в 3 последних матчах Кубка России

Средние показатели: 1.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускают в каждом из последних матчей турнира

Победа над «Сочи» в чемпионате может придать уверенности

«Краснодар»

Не проигрывают в 6 последних матчах

Средние показатели: 3.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивают в 11 матчах подряд

Победа 4:2 над «Сочи» в Кубке России

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»

«Краснодар» подходит к матчу в статусе фаворита благодаря своей результативности и стабильной форме. «Крылья Советов» могут упираться дома, однако проблемы в обороне и слабая реализация в атаке снижают их шансы. Вероятнее всего, игра пройдет под контролем гостей, а результативность «Краснодара» позволит им добыть победу. В то же время хозяева способны создать моменты, поэтому матч может получиться достаточно результативным.

Рекомендованные ставки