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Крылья Советов - Краснодар
Крылья Советов - Краснодар: обзор матча 01 ноября 2015
Крылья Советов
01.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 4
Завершен
Краснодар
36'
П. Мамаев
60'
Ф. Смолов
76'
П. Мамаев
86'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Краснодар
86'
ГОЛ! 0:4!
Ари
Пас отдал
Д. Торбинский
80'
Замена
В. Быстров
️️️️
П. Мамаев
Замена
А. Чочиев
️️️️
Г. Габулов
77'
76'
ГОЛ! 0:3!
П. Мамаев
Пас отдал
Ари
72'
Замена
Н. Марков
️️️️
В. Калешин
Замена
М. Родич
️️️️
Ш. Бато
69'
66'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Ю. Газинский
60'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Смолов
Пас отдал
Ари
Замена
П. Яковлев
️️️️
С. Драгун
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
П. Мамаев
Пас отдал
Ф. Смолов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ПАЗ
89
Йоан Молло
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
21
Станислав Драгун
ПП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Крылья Советов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
32
Николас Каналес
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Краснодар
1
Антон Коченков
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
3-3-3-1
14
Конюхов
30
Надсон
90
Бурлак
0
Таранов
15
Цаллагов
20
Померко
4
Бато
89
Молло
8
Габулов
21
Драгун
18
Яхович
4-4-2
31
Дикань
4
Гранквист
55
Енджейчик
6
Сигурдссон
17
Калешин
77
Каборе
18
Газинский
10
Мамаев
10
Ахмедов
39
Ари
90
Смолов
4
Бато
23
Родич
23
Родич
4
Бато
8
Габулов
11
Чочиев
11
Чочиев
8
Габулов
21
Драгун
91
Яковлев
91
Яковлев
21
Драгун
17
Калешин
13
Марков
13
Марков
17
Калешин
18
Газинский
6
Торбинский
6
Торбинский
18
Газинский
10
Мамаев
34
Быстров
34
Быстров
10
Мамаев
Остались в запасе
Крылья Советов
Краснодар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
32
Николас Каналес
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
22
Жоаозиньо
ЛП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
32
Николас Каналес
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
22
Жоаозиньо
ЛП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Крылья Советов - Краснодар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Андрей Будогосский (Москва)
Стадион:
Металлург
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