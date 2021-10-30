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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Крылья Советов
Краснодар - Крылья Советов: обзор матча 30 октября 2021
Краснодар
30.10.2021, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
43'
В. Сарвели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Крылья Советов
90'
+1
Желтая карточка
М. Витюгов
89'
Вторая желтая
Д. Иванисеня
84'
Замена
М. Глушенков
️️️️
И. Сергеев
84'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Р. Ежов
80'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Зиньковский
80'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Пруцев
Желтая карточка
В. Ильин
77'
73'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
В. Сарвели
Замена
В. Ильин
️️️️
В. Классон
72'
Замена
А. Ионов
️️️️
С. Петров
61'
Желтая карточка
Р. Кабелла
45'
+4
45'
Желтая карточка
И. Сергеев
43'
ГОЛ! 0:1!
В. Сарвели
Пас отдал
И. Сергеев
30'
Желтая карточка
Д. Иванисеня
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
10
Максим Глушенков
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3-2-1-3-1
39
Сафонов
31
Кайо
28
Сорокин
98
Петров
53
Черников
20
Крыховяк
52
Вилена
7
Классон
8
Сперцян
5
Кабелла
9
Кордоба
4-2-2-2
1
Ломаев
23
Бейл
23
Чернов
3
Солдатенков
4
Горшков
21
Иванисеня
25
Пруцев
29
Ежов
77
Зиньковский
33
Сергеев
9
Сарвели
98
Петров
11
Ионов
11
Ионов
98
Петров
7
Классон
98
Ильин
98
Ильин
7
Классон
29
Ежов
2
Зеффан
2
Зеффан
29
Ежов
25
Пруцев
8
Витюгов
8
Витюгов
25
Пруцев
77
Зиньковский
9
Пиняев
9
Пиняев
77
Зиньковский
33
Сергеев
10
Глушенков
10
Глушенков
33
Сергеев
9
Сарвели
10
Цыпченко
10
Цыпченко
9
Сарвели
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Богдан Овсянников
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Богдан Овсянников
ВР
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Антон Кобзев
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Турбин AVAR - Денис Березнов
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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