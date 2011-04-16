Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Краснодар
Крылья Советов - Краснодар: обзор матча 16 апреля 2011
Крылья Советов
16.04.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Краснодар
Замена
С. Гогниев
️️️️
И. Пикущак
Замена
М. Комков
️️️️
В. Татарчук
Замена
Х. Карлос Эскобар
️️️️
О. Самсонов
Замена
Е. Шипицин
️️️️
А. Кульчий
Желтая карточка
И. Цаллагов
Желтая карточка
Н. Тубич
Желтая карточка
С. Пономаренко
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Б. Абдулфаттах
Желтая карточка
Б. Абдулфаттах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
23
Раис М'Боли
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
(К)
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
80
Владимир Приёмов
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
5
Басель Абдулфаттах
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
11
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ОП
24
Александр Кульчий
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
18
Олег Шалаев
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
99
Евгений Савин
ЦФ
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
91
Яков Зайка
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
3-2-4-1
23
М'Боли
3
Молош
12
Пономаренко
79
Джорджевич
15
Цаллагов
5
Абдулфаттах
80
Приёмов
23
Соснин
10
Кузнецов
36
Самсонов
11
Печник
4-2-3-1
1
Городов
22
Враньеш
4
Тубич
25
Амисулашвили
33
Анджелкович
18
Дринчич
24
Кульчий
50
Татарчук
26
Абреу
22
Жоаозиньо
10
Пикущак
5
Абдулфаттах
42
Кириллов
42
Кириллов
5
Абдулфаттах
36
Самсонов
88
Эскобар
88
Эскобар
36
Самсонов
24
Кульчий
25
Шипицин
25
Шипицин
24
Кульчий
50
Татарчук
10
Комков
10
Комков
50
Татарчук
10
Пикущак
2
Гогниев
2
Гогниев
10
Пикущак
Остались в запасе
Крылья Советов
Краснодар
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
18
Олег Шалаев
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
91
Яков Зайка
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
18
Олег Шалаев
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
Остались в запасе
91
Яков Зайка
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Крылья Советов - Краснодар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Д. Мосякин
А. Цветнов (оба - Москва)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая)
Новости команд
Все
Крылья Советов
Краснодар
Орлов рассказал, что будет с «Краснодаром» дальше
11:38
3
Шалимов прокомментировал кризис «Краснодара»
09:26
Галицкому призвали поставить памятник при жизни
Вчера, 18:12
2
ЦСКА обратился в ЭСК РФС после поражения от «Краснодара»
Вчера, 14:53
5
Мостового назвали городским сумасшедшим
Вчера, 12:07
10
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Орлов рассказал, что будет с «Краснодаром» дальше
11:38
3
Шалимов прокомментировал кризис «Краснодара»
09:26
Галицкому призвали поставить памятник при жизни
Вчера, 18:12
2
ЦСКА обратился в ЭСК РФС после поражения от «Краснодара»
Вчера, 14:53
5
Мостового назвали городским сумасшедшим
Вчера, 12:07
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+