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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Крылья Советов
Краснодар - Крылья Советов: обзор матча 07 мая 2023
Краснодар
07.05.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
35'
С. Волков
89'
Д. Кордоба
16'
Б. Гарре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Крылья Советов
Замена
А. Ионов
️️️️
И. Ахметов
90'
+6
Замена
С. Петров
️️️️
К. Рамирес
90'
+6
90'
Замена
А. Чиркович
️️️️
А. Зуев
ГОЛ! 2:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
С. Волков
89'
Замена
А. Кокшаров
️️️️
О. Олусегун
82'
Замена
М. Баньяц
️️️️
К. Ленини
82'
82'
Замена
Г. Зотов
️️️️
С. Бабкин
69'
Замена
В. Шитов
️️️️
Д. Цыпченко
68'
Замена
И. Гапонов
️️️️
Ю. Горшков
57'
Желтая карточка
А. Зуев
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
Ж. Батчи
56'
ГОЛ! 1:1!
С. Волков
Пас отдал
И. Ахметов
35'
31'
Вторая желтая
В. Писарский
Желтая карточка
К. Рамирес
23'
Желтая карточка
К. Ленини
23'
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гарре
Пас отдал
В. Писарский
12'
Желтая карточка
В. Писарский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Краснодар
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-1-1-2-2
39
Сафонов
2
Рамирес
4
Литвинов
6
Алонсо
82
Волков
6
Ленини
97
Ахметов
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
6
Олусегун
3-1-1-3-2
1
Овсянников
4
Евгеньев
3
Солдатенков
4
Горшков
8
Витюгов
6
Бабкин
15
Рассказов
7
Гарре
17
Зуев
10
Цыпченко
77
Писарский
2
Рамирес
98
Петров
98
Петров
2
Рамирес
6
Ленини
7
Баньяц
7
Баньяц
6
Ленини
97
Ахметов
11
Ионов
11
Ионов
97
Ахметов
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
6
Олусегун
90
Кокшаров
90
Кокшаров
6
Олусегун
4
Горшков
95
Гапонов
95
Гапонов
4
Горшков
6
Бабкин
31
Зотов
31
Зотов
6
Бабкин
17
Зуев
32
Чиркович
32
Чиркович
17
Зуев
10
Цыпченко
73
Шитов
73
Шитов
10
Цыпченко
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Владимир Ивич
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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