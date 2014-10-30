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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Крылья Советов
Краснодар - Крылья Советов: обзор матча 30 октября 2014
Краснодар
30.10.2014, четверг, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
Крылья Советов
70'
Вандерсон
47'
Д. Ятченко
54'
А. Чочиев
88'
И. Цаллагов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Крылья Советов
88'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
И. Цаллагов
86'
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Чочиев
Желтая карточка
П. Мамаев
73'
ГОЛ! 1:2!
Вандерсон
70'
Замена
А. Гранквист
️️️️
А. Енджейчик
69'
54'
ГОЛ! 0:2!
А. Чочиев
Пас отдал
А. Померко
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Р. Аджинджал
52'
Замена
Ари
️️️️
М. Измайлов
52'
47'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ятченко
27'
Замена
С. Божин
️️️️
Ж. Симайс
26'
Травма
Ж. Симайс
21'
Желтая карточка
А. Померко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
30
Надсон
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Ари
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-5-1
88
Синицын
55
Енджейчик
14
Мартынович
6
Сигурдссон
98
Петров
22
Жоаозиньо
18
Газинский
10
Мамаев
20
Аджинджал
2
Измайлов
14
Вандерсон
4-3-2-1
82
Муха
30
Надсон
12
Симайс
25
Концедалов
33
Ятченко
20
Померко
21
Драгун
15
Цаллагов
11
Чочиев
31
Ткачук
18
Яхович
55
Енджейчик
4
Гранквист
4
Гранквист
55
Енджейчик
20
Аджинджал
10
Ахмедов
10
Ахмедов
20
Аджинджал
2
Измайлов
39
Ари
39
Ари
2
Измайлов
12
Симайс
47
Божин
47
Божин
12
Симайс
11
Чочиев
4
Елисеев
4
Елисеев
11
Чочиев
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
64
Олег Ланин
ОП
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
14
Евгений Конюхов
ВР
99
Максим Палиенко
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
14
Евгений Конюхов
ВР
99
Максим Палиенко
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Кубань
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