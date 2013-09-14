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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Крылья Советов
Краснодар - Крылья Советов: обзор матча 14 сентября 2013
Краснодар
14.09.2013, суббота, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
9'
В. Калешин
89'
И. Цаллагов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Крылья Советов
89'
ГОЛ! 1:1!
И. Цаллагов
88'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Замена
С. Петров
️️️️
П. Мамаев
83'
78'
Замена
А. Павленко
️️️️
Р. Воробьев
Замена
М. Перейра
️️️️
Ари
71'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Е. Шипицин
68'
60'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Кабайеро
ГОЛ! 1:0!
В. Калешин
Пас отдал
А. Енджейчик
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
26
Марсио Абреу
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
22
Жоаозиньо
ПВ
39
Ари
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
5
Петр Немов
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
32
Евгений Баляйкин
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
2
Горо
ПВ
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
88
Исаэль
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
8
Александр Павленко
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
10
Себайос
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Фильцов
17
Калешин
4
Гранквист
55
Енджейчик
14
Мартынович
26
Абреу
10
Мамаев
25
Шипицин
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
39
Ари
3-2-2-2-1
82
Муха
5
Немов
30
Надсон
25
Амисулашвили
15
Цаллагов
32
Баляйкин
20
Семшов
20
Аджинджал
2
Горо
84
Воробьев
9
Кабайеро
10
Мамаев
98
Петров
98
Петров
10
Мамаев
39
Ари
10
Перейра
10
Перейра
39
Ари
25
Шипицин
18
Газинский
18
Газинский
25
Шипицин
84
Воробьев
8
Павленко
8
Павленко
84
Воробьев
9
Кабайеро
12
Корниленко
12
Корниленко
9
Кабайеро
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
16
Сергей Веремко
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
10
Себайос
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
10
Себайос
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов
Антон Кобзев (оба - Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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