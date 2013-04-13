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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Крылья Советов
Краснодар - Крылья Советов: обзор матча 13 апреля 2013
Краснодар
13.04.2013, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Крылья Советов
2'
Горо
90'
И. Максимов
90+3'
И. Максимов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Крылья Советов
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
И. Максимов
90'
ГОЛ! 0:2!
И. Максимов
79'
Желтая карточка
А. Елисеев
Замена
М. Конате
️️️️
М. Перейра
78'
72'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Воробьев
65'
Замена
Кабайеро
️️️️
С. Корниленко
Замена
М. Абреу
️️️️
С. Петров
60'
Замена
Исаэль
️️️️
В. Игнатьев
46'
Желтая карточка
А. Мартынович
34'
2'
ГОЛ! 0:1!
Горо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
25
Евгений Шипицин
ОП
10
Маурисио Перейра
АП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЛП
5
Петр Немов
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
78
Илья Максимов
АП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
88
Исаэль
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
3-3-2-1
1
Фильцов
13
Марков
4
Тубич
14
Мартынович
33
Анджелкович
25
Шипицин
20
Игнатьев
22
Жоаозиньо
10
Перейра
14
Вандерсон
4-2-2-1-1
16
Веремко
4
Ангбва
0
Таранов
25
Амисулашвили
6
Телес
5
Немов
21
Драгун
2
Горо
84
Воробьев
78
Максимов
12
Корниленко
98
Петров
26
Абреу
26
Абреу
98
Петров
20
Игнатьев
88
Исаэль
88
Исаэль
20
Игнатьев
10
Перейра
11
Конате
11
Конате
10
Перейра
84
Воробьев
4
Елисеев
4
Елисеев
84
Воробьев
12
Корниленко
9
Кабайеро
9
Кабайеро
12
Корниленко
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Павел Кулалаев (Волжский)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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