Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Крылья Советов
Краснодар - Крылья Советов: обзор матча 05 ноября 2023
Краснодар
05.11.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
16'
Д. Кордоба
73'
О. Олусегун
85'
В. Писарский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Крылья Советов
Замена
К. Боржес
️️️️
Ж. Батчи
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
В. Хубулов
Желтая карточка
М. Баньяц
87'
85'
ГОЛ! 2:1!
В. Писарский
Пас отдал
Н. Рассказов
83'
Замена
В. Писарский
️️️️
Р. Ежов
78'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Ф. Костанца
Замена
М. Баньяц
️️️️
Н. Кривцов
78'
75'
Желтая карточка
Ф. Костанца
ГОЛ! 2:0!
О. Олусегун
Пас отдал
Ж. Батчи
73'
71'
Желтая карточка
Г. Бейл
64'
Замена
В. Шитов
️️️️
Н. Салтыков
64'
Замена
В. Хубулов
️️️️
А. Рахманович
64'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Д. Иванисеня
Замена
О. Олусегун
️️️️
И. Ахметов
46'
Желтая карточка
И. Ахметов
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЛП
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
ЦП
11
Жоау Батчи
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
29
Роман Ежов
ЛП
22
Фернандо Костанца
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
14
Никита Салтыков
ЦП
7
Бенхамин Гарре
ПП
11
Амар Рахманович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
20
Кади Боржес
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
18
Артем Соколов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
4-1-4-1
39
Сафонов
15
Оласа
3
Тормена
6
Алонсо
98
Петров
53
Черников
97
Ахметов
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-4-1
1
Овсянников
23
Бейл
4
Евгеньев
3
Солдатенков
4
Горшков
22
Костанца
7
Гарре
21
Иванисеня
14
Салтыков
29
Ежов
11
Рахманович
88
Кривцов
7
Баньяц
7
Баньяц
88
Кривцов
11
Батчи
20
Боржес
20
Боржес
11
Батчи
97
Ахметов
6
Олусегун
6
Олусегун
97
Ахметов
21
Иванисеня
15
Рассказов
15
Рассказов
21
Иванисеня
22
Костанца
31
Зотов
31
Зотов
22
Костанца
11
Рахманович
8
Хубулов
8
Хубулов
11
Рахманович
14
Салтыков
73
Шитов
73
Шитов
14
Салтыков
29
Ежов
77
Писарский
77
Писарский
29
Ежов
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
18
Артем Соколов
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
18
Артем Соколов
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ozon Арена
Новости команд
Все
Краснодар
Крылья Советов
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
РФС принял решение по апелляции «Динамо» на удаление Осипенко
12:47
3
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Писарский – о срыве трансфера в «Зенит»: «Предлагали зарплату меньше, чем в «Крыльях»
11:29
5
Сформулирована проблема воспитанников и выпускников академии «Краснодара»
Вчера, 19:55
3
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
РФС принял решение по апелляции «Динамо» на удаление Осипенко
12:47
3
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Сформулирована проблема воспитанников и выпускников академии «Краснодара»
Вчера, 19:55
3
«Краснодар» отчислил десять игроков за жесткое оскорбление девушки-тренера
Вчера, 15:23
18
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
РФС принял решение по апелляции «Динамо» на удаление Осипенко
12:47
3
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Писарский – о срыве трансфера в «Зенит»: «Предлагали зарплату меньше, чем в «Крыльях»
11:29
5
Горшков раскрыл свое отношение к «Зениту» после слов о привилегиях для легионеров
25 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+