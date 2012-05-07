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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Крылья Советов
Краснодар - Крылья Советов: обзор матча 07 мая 2012
Краснодар
07.05.2012, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 43 тур
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
43'
А. Бобер
48'
И. Таранов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Крылья Советов
Желтая карточка
Р. Воробьев
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
Замена
Р. Воробьев
️️️️
В. Свежов
Замена
П. Голышев
️️️️
И. Ламбарский
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
М. Абреу
Замена
И. Пикущак
️️️️
О. Самсонов
Замена
Д. Молош
️️️️
Д. Голубев
Желтая карточка
Н. Дринчич
ГОЛ! 0:2!
И. Таранов
ГОЛ! 0:1!
А. Бобер
Пас отдал
С. Корниленко
10'
Замена
А. Концедалов
️️️️
Д. Верховцов
10'
Травма
Д. Верховцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
83
Стив
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Виктор Свежов
ОП
11
Александр Глеб
АП
8
Антон Бобер
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
4-1-4-1
77
Ревишвили
33
Анджелкович
14
Мартынович
25
Амисулашвили
22
Враньеш
18
Дринчич
22
Жоаозиньо
19
Ламбарский
26
Абреу
36
Самсонов
14
Мовсисян
3-3-1-2-1
16
Веремко
83
Стив
0
Таранов
13
Верховцов
98
Петров
6
Свежов
92
Голубев
8
Бобер
91
Яковлев
11
Глеб
12
Корниленко
26
Абреу
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
26
Абреу
19
Ламбарский
72
Голышев
72
Голышев
19
Ламбарский
36
Самсонов
10
Пикущак
10
Пикущак
36
Самсонов
92
Голубев
3
Молош
3
Молош
92
Голубев
13
Верховцов
25
Концедалов
25
Концедалов
13
Верховцов
6
Свежов
84
Воробьев
84
Воробьев
6
Свежов
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
21
Хасан Ахриев
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Денис Вавилин
ВР
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
21
Хасан Ахриев
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин (Москва)
Анатолий Цветнов (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:10 (прямая)
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