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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Краснодар
Крылья Советов - Краснодар: обзор матча 17 апреля 2022
Крылья Советов
17.04.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар
24'
В. Сарвели
53'
М. Глушенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Краснодар
Замена
Д. Липовой
️️️️
Р. Ежов
85'
Замена
А. Соколов
️️️️
А. Зиньковский
82'
81'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
С. Бородин
77'
Желтая карточка
С. Бородин
Замена
С. Пиняев
️️️️
В. Сарвели
74'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
М. Глушенков
74'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Якуба
73'
70'
Замена
В. Самко
️️️️
В. Ильин
Желтая карточка
Р. Ежов
62'
55'
Желтая карточка
В. Литвинов
ГОЛ! 2:0!
М. Глушенков
Пас отдал
Д. Якуба
53'
46'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
Н. Кривцов
46'
Замена
С. Волков
️️️️
Е. Чернов
46'
Замена
В. Литвинов
️️️️
А. Мартынович
44'
Желтая карточка
Н. Кривцов
35'
Желтая карточка
В. Якимов
ГОЛ! 1:0!
В. Сарвели
Пас отдал
А. Зиньковский
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
88
Никита Кривцов
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
4-1-1-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
95
Гапонов
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Якуба
8
Коваленко
77
Зиньковский
29
Ежов
9
Сарвели
10
Глушенков
4-1-1-2-2
39
Сафонов
44
Исаенко
4
Бородин
14
Мартынович
23
Чернов
23
Якимов
56
Рейхмен
2
Манелов
88
Кривцов
6
Олусегун
98
Ильин
29
Ежов
9
Липовой
9
Липовой
29
Ежов
8
Якуба
8
Витюгов
8
Витюгов
8
Якуба
77
Зиньковский
18
Соколов
18
Соколов
77
Зиньковский
9
Сарвели
9
Пиняев
9
Пиняев
9
Сарвели
10
Глушенков
10
Цыпченко
10
Цыпченко
10
Глушенков
14
Мартынович
4
Литвинов
4
Литвинов
14
Мартынович
4
Бородин
28
Сорокин
28
Сорокин
4
Бородин
23
Чернов
82
Волков
82
Волков
23
Чернов
88
Кривцов
15
Мацукатов
15
Мацукатов
88
Кривцов
98
Ильин
70
Самко
70
Самко
98
Ильин
Остались в запасе
Крылья Советов
Краснодар
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
11
Руслан Апеков
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
11
Руслан Апеков
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Крылья Советов - Краснодар
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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