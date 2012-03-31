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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Краснодар
Крылья Советов - Краснодар: обзор матча 31 марта 2012
Крылья Советов
31.03.2012, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 37 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
68'
С. Корниленко
38'
О. Самсонов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Краснодар
+2
Вторая желтая
Д. Анджелкович
Желтая карточка
Д. Анджелкович
Замена
А. Кульчий
️️️️
П. Голышев
Травма
Д. Анджелкович
Желтая карточка
Н. Дринчич
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
Желтая карточка
В. Свежов
Желтая карточка
А. Амисулашвили
Замена
Ж. Чибамба
️️️️
А. Бобер
Желтая карточка
М. Абреу
ГОЛ! 1:1!
С. Корниленко
Пас отдал
Стив
Замена
Е. Шипицин
️️️️
И. Ламбарский
Замена
Р. Григорян
️️️️
Х. Аппаев
Замена
В. Татарчук
️️️️
О. Самсонов
Желтая карточка
А. Бобер
Травма
Н. Тубич
ГОЛ! 0:1!
О. Самсонов
Пас отдал
Н. Дринчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
83
Стив
ЛЗ
92
Дмитрий Голубев
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Антон Бобер
ЦП
6
Виктор Свежов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ПЗ
18
Никола Дринчич
ЛП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
72
Павел Голышев
АП
26
Марсио Абреу
АП
36
Олег Самсонов
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Илья Петров
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
3-2-2-1-2
16
Веремко
13
Верховцов
92
Голубев
0
Таранов
83
Стив
98
Петров
8
Бобер
6
Свежов
91
Яковлев
14
Аппаев
12
Корниленко
4-3-2-1
77
Ревишвили
4
Тубич
25
Амисулашвили
22
Враньеш
33
Анджелкович
36
Самсонов
19
Ламбарский
18
Дринчич
72
Голышев
26
Абреу
14
Мовсисян
14
Аппаев
28
Григорян
28
Григорян
14
Аппаев
8
Бобер
99
Чибамба
99
Чибамба
8
Бобер
72
Голышев
24
Кульчий
24
Кульчий
72
Голышев
19
Ламбарский
25
Шипицин
25
Шипицин
19
Ламбарский
36
Самсонов
50
Татарчук
50
Татарчук
36
Самсонов
Остались в запасе
Крылья Советов
Краснодар
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Крылья Советов - Краснодар
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая)
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