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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Крылья Советов
Краснодар - Крылья Советов: обзор матча 06 апреля 2019
Краснодар
06.04.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
90+2'
В. Классон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Крылья Советов
90'
+2
Желтая карточка
Т. Бурлак
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Классон
90'
+2
87'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
М. Канунников
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
М. Перейра
73'
Красная карточка
С. Петров
71'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
И. Игнатьев
67'
63'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Желтая карточка
С. Петров
62'
58'
Замена
П. Антон
️️️️
М. Рабиу
Желтая карточка
А. Мартынович
52'
30'
Желтая карточка
М. Самарджич
5'
Желтая карточка
А. Тимофеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
78
Геннадий Киселев
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-1-2-1-2
39
Сафонов
7
Скопинцев
25
Спайич
14
Мартынович
98
Петров
77
Каборе
18
Газинский
10
Перейра
7
Классон
18
Игнатьев
94
Вандерсон
4-2-1-2-1
1
Рыжиков
29
Денисов
90
Бурлак
19
Самарджич
2
Полуяхтов
19
Рабиу
94
Тимофеев
19
Самедов
7
Джано
77
Зиньковский
99
Канунников
10
Перейра
89
Стоцкий
89
Стоцкий
10
Перейра
18
Игнатьев
93
Сулейманов
93
Сулейманов
18
Игнатьев
19
Рабиу
5
Антон
5
Антон
19
Рабиу
99
Канунников
7
Шейдаев
7
Шейдаев
99
Канунников
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
1
Сергей Ещенко
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
Остались в запасе
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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