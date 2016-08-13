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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Краснодар
Крылья Советов - Краснодар: обзор матча 13 августа 2016
Крылья Советов
13.08.2016, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
3'
М. Родич
52'
Ф. Смолов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Краснодар
Замена
Ш. Бато
️️️️
М. Родич
88'
85'
Замена
Э. Куасси
️️️️
Вандерсон
Замена
С. Ткачев
️️️️
Д. Бруно
82'
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Яхович
80'
Желтая карточка
М. Родич
75'
65'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
О. Ахмедов
52'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
Вандерсон
46'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
И. Таранов
34'
ГОЛ! 1:0!
М. Родич
Пас отдал
Д. Бруно
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Крылья Советов
88
Виталий Шильников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
1
Антон Федюшкин
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
3-4-1-2
1
Лория
30
Надсон
0
Таранов
25
Концедалов
23
Родич
44
Башкиров
15
Цаллагов
33
Ятченко
11
Чочиев
9
Бруно
18
Яхович
4-4-2
33
Крицюк
98
Петров
6
Сигурдссон
55
Енджейчик
4
Гранквист
10
Перейра
18
Газинский
10
Ахмедов
6
Торбинский
39
Ари
90
Смолов
23
Родич
4
Бато
4
Бато
23
Родич
9
Бруно
11
Ткачев
11
Ткачев
9
Бруно
18
Яхович
12
Корниленко
12
Корниленко
18
Яхович
10
Ахмедов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Ахмедов
Вандерсон
8
Куасси
8
Куасси
Вандерсон
10
Перейра
14
Вандерсон
14
Вандерсон
10
Перейра
Остались в запасе
Крылья Советов
Краснодар
88
Виталий Шильников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
88
Андрей Синицын
ВР
1
Антон Федюшкин
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
34
Владимир Быстров
ПП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
88
Виталий Шильников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
1
Антон Федюшкин
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
34
Владимир Быстров
ПП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Крылья Советов - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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