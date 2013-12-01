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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Краснодар
Крылья Советов - Краснодар: обзор матча 01 декабря 2013
Крылья Советов
01.12.2013, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
69'
С. Драгун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Краснодар
Желтая карточка
И. Цаллагов
90'
+5
Замена
Д. Верховцов
️️️️
Р. Аджинджал
88'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Э. Махмудов
85'
78'
Замена
Исаэль
️️️️
М. Перейра
77'
Замена
Ж. Гоу
️️️️
Жоаозиньо
ГОЛ! 1:0!
С. Драгун
69'
58'
Замена
М. Абреу
️️️️
М. Пиццелли
55'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Замена
А. Елисеев
️️️️
Надсон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
0
Иван Таранов
(К)
ОП
5
Петр Немов
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
25
Евгений Шипицин
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Крылья Советов
31
Алексей Федоров
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
10
Себайос
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
88
Исаэль
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-3-3-1
16
Веремко
25
Амисулашвили
30
Надсон
26
Браун Форбс
15
Цаллагов
0
Таранов
5
Немов
20
Аджинджал
21
Драгун
8
Махмудов
9
Кабайеро
4-3-2-1
1
Фильцов
55
Енджейчик
14
Мартынович
4
Гранквист
17
Калешин
10
Перейра
9
Пиццелли
18
Газинский
25
Шипицин
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
20
Аджинджал
13
Верховцов
13
Верховцов
20
Аджинджал
30
Надсон
4
Елисеев
4
Елисеев
30
Надсон
8
Махмудов
84
Воробьев
84
Воробьев
8
Махмудов
10
Перейра
88
Исаэль
88
Исаэль
10
Перейра
9
Пиццелли
26
Абреу
26
Абреу
9
Пиццелли
22
Жоаозиньо
22
Гоу
22
Гоу
22
Жоаозиньо
Остались в запасе
Крылья Советов
Краснодар
31
Алексей Федоров
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
10
Себайос
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
48
Александр Марченко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
31
Алексей Федоров
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
10
Себайос
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Крылья Советов - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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