18 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится важнейший матч 37-го тура Премьер-лиги. «Арсенал» и «Ньюкасл» ведут борьбу за места в еврокубках, а от результата этой встречи может зависеть итоговое распределение позиций в топ-4.
«Арсенал»
Команда Микеля Артеты переживает трудный отрезок – три матча подряд без побед, включая два поражения от «Борнмута» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов. «Канониры» по-прежнему опасны в атаке, но потеряли уверенность в защите, пропустив 9 голов в последних 5 матчах.Особое внимание стоит уделить Каю Хаверцу – он набрал неплохую форму, забив 15 голов в сезоне. Однако оборона команды страдает от усталости ключевых игроков, а оборонительные линии раз за разом допускают ошибки.
«Ньюкасл»
Подопечные Эдди Хау, напротив, находятся на ходу: 3 победы и 2 ничьи в последних 5 турах, при этом 12 забитых голов – лучший показатель среди команд топ-6. Впечатляет Александер Исак – 27 мячей за сезон, и он стабильно решает исход матчей.«Сороки» не только забивают стабильно (в 11 матчах подряд), но и уверенно действуют в обороне: всего 5 пропущенных мячей за 5 последних встреч. Команда демонстрирует зрелость, мощную работу в центре поля и высокую эффективность в завершении атак.
Факты о командах
«Арсенал»
- Не выигрывает 3 матча в АПЛ
- Пропускает в 3 последних матчах
- Забивает в 9 последних матчах
- В среднем за 5 последних игр: 1.20 забито, 1.80 пропущено
«Ньюкасл»
- Не проигрывает 3 тура подряд
- Забивает в 11 матчах подряд
- В среднем за 5 последних игр: 2.40 забито, 1.00 пропущено
- Исак – 27 голов в 41 матче
Прогноз на матч «Арсенал» – «Ньюкасл»
Ожидается напряжeнная игра с обилием голевых моментов. Оба коллектива регулярно забивают и допускают ошибки в защите. При этом «Ньюкасл» выглядит более стабильным и уверенным, особенно на фоне недавних неудач «Арсенала».Гости в отличной форме, и есть основания предполагать, что они как минимум не уступят в этой встрече. «Арсенал» же обязан идти вперeд, что может открыть зоны для контратак соперника.
Прогноз на точный счeт: 2:2.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:2 – коэффициент 6.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 1.5 – коэффициент 2.15