18 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится важнейший матч 37-го тура Премьер-лиги. «Арсенал» и «Ньюкасл» ведут борьбу за места в еврокубках, а от результата этой встречи может зависеть итоговое распределение позиций в топ-4.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты переживает трудный отрезок – три матча подряд без побед, включая два поражения от «Борнмута» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов. «Канониры» по-прежнему опасны в атаке, но потеряли уверенность в защите, пропустив 9 голов в последних 5 матчах.Особое внимание стоит уделить Каю Хаверцу – он набрал неплохую форму, забив 15 голов в сезоне. Однако оборона команды страдает от усталости ключевых игроков, а оборонительные линии раз за разом допускают ошибки.

«Ньюкасл»

Подопечные Эдди Хау, напротив, находятся на ходу: 3 победы и 2 ничьи в последних 5 турах, при этом 12 забитых голов – лучший показатель среди команд топ-6. Впечатляет Александер Исак – 27 мячей за сезон, и он стабильно решает исход матчей.«Сороки» не только забивают стабильно (в 11 матчах подряд), но и уверенно действуют в обороне: всего 5 пропущенных мячей за 5 последних встреч. Команда демонстрирует зрелость, мощную работу в центре поля и высокую эффективность в завершении атак.

Факты о командах

«Арсенал»

Не выигрывает 3 матча в АПЛ

Пропускает в 3 последних матчах

Забивает в 9 последних матчах

В среднем за 5 последних игр: 1.20 забито, 1.80 пропущено

«Ньюкасл»

Не проигрывает 3 тура подряд

Забивает в 11 матчах подряд

В среднем за 5 последних игр: 2.40 забито, 1.00 пропущено

Исак – 27 голов в 41 матче

Личные встречи 69% (24) 11% (4) 20% (7) 66 Забитых мячей 25 1.89 В среднем за матч 0.71 7:3 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 7:3 Самая крупная ничья: 4:4 Англия. Кубок лиги, 1/2 финала Ньюкасл 2 : 0 Арсенал Англия. Кубок лиги, 1/2 финала Арсенал 0 : 2 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 10 тур Ньюкасл 1 : 0 Арсенал Англия. Премьер-лига, 26 тур Арсенал 4 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 11 тур Ньюкасл 1 : 0 Арсенал Англия. Премьер-лига, 35 тур Ньюкасл 0 : 2 Арсенал Англия. Премьер-лига, 19 тур Арсенал 0 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 37 тур Ньюкасл 2 : 0 Арсенал Англия. Премьер-лига, 13 тур Арсенал 2 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 34 тур Ньюкасл 0 : 2 Арсенал Англия. Премьер-лига, 19 тур Арсенал 3 : 0 Ньюкасл Англия. Кубок, 1/32 финала Арсенал 2 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 26 тур Арсенал 4 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 1 тур Ньюкасл 0 : 1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 32 тур Арсенал 2 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 5 тур Ньюкасл 1 : 2 Арсенал Англия. Премьер-лига, 34 тур Ньюкасл 2 : 1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 18 тур Арсенал 1 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 20 тур Арсенал 1 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 4 тур Ньюкасл 0 : 1 Арсенал Англия. Премьер-Лига, 30 тур Ньюкасл 1 : 2 Арсенал Англия. Премьер-Лига, 16 тур Арсенал 4 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 36 тур Арсенал 3 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 19 тур Ньюкасл 0 : 1 Арсенал Англия. Премьер-Лига, 38 тур Ньюкасл 0 : 1 Арсенал Англия. Премьер-Лига, 20 тур Арсенал 7 : 3 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 28 тур Арсенал 2 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 1 тур Ньюкасл 0 : 0 Арсенал Англия. Премьер-Лига, 26 тур Ньюкасл 4 : 4 Арсенал Англия. Премьер-Лига, 11 тур Арсенал 0 : 1 Ньюкасл Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Ньюкасл 0 : 4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 30 тур Ньюкасл 1 : 3 Арсенал Англия. Премьер-лига, 3 тур Арсенал 3 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 24 тур Арсенал 3 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 2 тур Ньюкасл 1 : 1 Арсенал

Прогноз на матч «Арсенал» – «Ньюкасл»

Ожидается напряжeнная игра с обилием голевых моментов. Оба коллектива регулярно забивают и допускают ошибки в защите. При этом «Ньюкасл» выглядит более стабильным и уверенным, особенно на фоне недавних неудач «Арсенала».Гости в отличной форме, и есть основания предполагать, что они как минимум не уступят в этой встрече. «Арсенал» же обязан идти вперeд, что может открыть зоны для контратак соперника.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: