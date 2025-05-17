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Прогноз на точный счёт матча «Арсенал» – «Ньюкасл»: Премьер-лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 10:00
Арсенал - Ньюкасл
18 мая 2025, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 37 тур
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6.30
Точный счёт 2:2
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18 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится важнейший матч 37-го тура Премьер-лиги. «Арсенал» и «Ньюкасл» ведут борьбу за места в еврокубках, а от результата этой встречи может зависеть итоговое распределение позиций в топ-4.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты переживает трудный отрезок – три матча подряд без побед, включая два поражения от «Борнмута» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов. «Канониры» по-прежнему опасны в атаке, но потеряли уверенность в защите, пропустив 9 голов в последних 5 матчах.Особое внимание стоит уделить Каю Хаверцу – он набрал неплохую форму, забив 15 голов в сезоне. Однако оборона команды страдает от усталости ключевых игроков, а оборонительные линии раз за разом допускают ошибки.

«Ньюкасл»

Подопечные Эдди Хау, напротив, находятся на ходу: 3 победы и 2 ничьи в последних 5 турах, при этом 12 забитых голов – лучший показатель среди команд топ-6. Впечатляет Александер Исак – 27 мячей за сезон, и он стабильно решает исход матчей.«Сороки» не только забивают стабильно (в 11 матчах подряд), но и уверенно действуют в обороне: всего 5 пропущенных мячей за 5 последних встреч. Команда демонстрирует зрелость, мощную работу в центре поля и высокую эффективность в завершении атак.

Факты о командах

«Арсенал»

  • Не выигрывает 3 матча в АПЛ
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в 9 последних матчах
  • В среднем за 5 последних игр: 1.20 забито, 1.80 пропущено

«Ньюкасл»

  • Не проигрывает 3 тура подряд
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В среднем за 5 последних игр: 2.40 забито, 1.00 пропущено
  • Исак – 27 голов в 41 матче

Личные встречи
69% (24)
11% (4)
20% (7)
66
Забитых мячей
25
1.89
В среднем за матч
0.71
7:3
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  7:3
Самая крупная ничья:  4:4
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Ньюкасл
2 : 0
05.02.2025
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Арсенал
0 : 2
07.01.2025
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ньюкасл
1 : 0
02.11.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 1
24.02.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
1 : 0
04.11.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ньюкасл
0 : 2
07.05.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
0 : 0
03.01.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл
2 : 0
16.05.2022
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
2 : 0
27.11.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ньюкасл
0 : 2
02.05.2021
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3 : 0
18.01.2021
Ньюкасл
Англия. Кубок, 1/32 финала
Арсенал
2 : 0
09.01.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
16.02.2020
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ньюкасл
0 : 1
11.08.2019
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
2 : 0
01.04.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл
1 : 2
15.09.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ньюкасл
2 : 1
15.04.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
1 : 0
16.12.2017
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Арсенал
1 : 0
02.01.2016
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ньюкасл
0 : 1
29.08.2015
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Ньюкасл
1 : 2
21.03.2015
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Арсенал
4 : 1
13.12.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Арсенал
3 : 0
28.04.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Ньюкасл
0 : 1
29.12.2013
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Ньюкасл
0 : 1
19.05.2013
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Арсенал
7 : 3
29.12.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Арсенал
2 : 1
12.03.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ньюкасл
0 : 0
13.08.2011
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ньюкасл
4 : 4
05.02.2011
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Арсенал
0 : 1
07.11.2010
Ньюкасл
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ньюкасл
0 : 4
27.10.2010
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл
1 : 3
21.03.2009
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Арсенал
3 : 0
30.08.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
3 : 0
29.01.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ньюкасл
1 : 1
05.12.2007
Арсенал
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Прогноз на матч «Арсенал» – «Ньюкасл»

Ожидается напряжeнная игра с обилием голевых моментов. Оба коллектива регулярно забивают и допускают ошибки в защите. При этом «Ньюкасл» выглядит более стабильным и уверенным, особенно на фоне недавних неудач «Арсенала».Гости в отличной форме, и есть основания предполагать, что они как минимум не уступят в этой встрече. «Арсенал» же обязан идти вперeд, что может открыть зоны для контратак соперника.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 6.30
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 1.5 – коэффициент 2.15

6.30
Точный счёт 2:2
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Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Арсенал
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