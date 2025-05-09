10 мая на стадионе «Метрополитано» состоится центральный матч 35-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реал Сосьедадом». «Атлетико» уверенно держится в топ-3 таблицы и стремится укрепить позиции для попадания в Лигу чемпионов. «Реал Сосьедад» проводит нестабильный сезон и борется за место в верхней половине турнирной таблицы. Матч обещает быть напряженным с тактическим уклоном, учитывая результаты последних туров.

«Атлетико»

Мадридский клуб занимает 3-е место с 67 очками и демонстрирует стабильные результаты в последних матчах. За 5 предыдущих встреч команда забила 9 голов (1.8 в среднем) и пропустила всего 4 (0.8 за игру), показывая надежную игру в обороне. Хулиан Альварес продолжает лидировать в атаке с 27 мячами за сезон. На своeм поле «Атлетико» играет особенно уверенно, что может стать ключевым фактором в этом матче.

«Реал Сосьедад»

Команда из Сан-Себастьяна занимает 11-е место с 43 очками. В последних 5 матчах «Реал Сосьедад» забил 5 голов (1.0 за игру) и пропустил 6 (1.2 за игру). Последние недели стали непростыми: команда не побеждает уже 4 тура подряд и продолжает терять очки. Микель Ойарсабаль остаeтся лучшим снайпером коллектива с 17 голами. Несмотря на проблемы с результатами, гости редко уходят с поля без забитого мяча.

Факты о командах

«Атлетико»

67 очков после 34 туров.

В среднем 1.8 гола за игру и 0.8 пропущенных (последние 5 матчей).

Хулиан Альварес – 27 голов.

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Реал Сосьедад»

43 очка после 34 туров.

В среднем 1.0 гола за игру и 1.2 пропущенных (последние 5 матчей).

Микель Ойарсабаль – 17 голов.

Не выигрывает в 4 последних матчах.

Личные встречи 65% (20) 16% (5) 19% (6) 55 Забитых мячей 26 1.77 В среднем за матч 0.84 4:2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 35 тур Атлетико 4 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 9 тур Реал Сосьедад 1 : 1 Атлетико Испания. Примера, 38 тур Реал Сосьедад 0 : 2 Атлетико Испания. Примера, 9 тур Атлетико 2 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 37 тур Атлетико 2 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 4 тур Реал Сосьедад 1 : 1 Атлетико Испания. Примера, 38 тур Реал Сосьедад 1 : 2 Атлетико Испания. Кубок, 1/8 финала Реал Сосьедад 2 : 0 Атлетико Испания. Примера, 10 тур Атлетико 2 : 2 Реал Сосьедад Испания. Примера, 36 тур Атлетико 2 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 15 тур Реал Сосьедад 0 : 2 Атлетико Испания. Примера, 38 тур Атлетико 1 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 4 тур Реал Сосьедад 2 : 0 Атлетико Испания. Примера, 26 тур Реал Сосьедад 0 : 2 Атлетико Испания. Примера, 10 тур Атлетико 2 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 33 тур Реал Сосьедад 3 : 0 Атлетико Испания. Примера, 14 тур Атлетико 2 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 30 тур Атлетико 1 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 11 тур Реал Сосьедад 2 : 0 Атлетико Испания. Примера, 27 тур Атлетико 3 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 8 тур Реал Сосьедад 0 : 2 Атлетико Испания. Примера, 30 тур Атлетико 2 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 11 тур Реал Сосьедад 2 : 1 Атлетико Испания. Примера, 22 тур Атлетико 4 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 3 тур Реал Сосьедад 1 : 2 Атлетико Испания. Примера, 27 тур Атлетико 0 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 8 тур Реал Сосьедад 0 : 1 Атлетико Испания. Примера, 20 тур Атлетико 1 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 1 тур Реал Сосьедад 0 : 4 Атлетико Испания. Примера, 31 тур Атлетико 3 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 12 тур Реал Сосьедад 2 : 4 Атлетико

Прогноз на матч «Атлетико» – «Реал Сосьедад»

Учитывая форму команд и статистику, «Атлетико» выглядит фаворитом встречи. Их домашняя уверенность и надежная оборона должны сыграть ключевую роль. «Реал Сосьедад» показывает нестабильную игру и испытывает сложности в атаке против сильных соперников. Ожидаем осторожный сценарий с минимальным преимуществом хозяев и вероятностью сухой победы.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Атлетико».

Рекомендованные ставки