10 мая на стадионе «Метрополитано» состоится центральный матч 35-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реал Сосьедадом». «Атлетико» уверенно держится в топ-3 таблицы и стремится укрепить позиции для попадания в Лигу чемпионов. «Реал Сосьедад» проводит нестабильный сезон и борется за место в верхней половине турнирной таблицы. Матч обещает быть напряженным с тактическим уклоном, учитывая результаты последних туров.
«Атлетико»
Мадридский клуб занимает 3-е место с 67 очками и демонстрирует стабильные результаты в последних матчах. За 5 предыдущих встреч команда забила 9 голов (1.8 в среднем) и пропустила всего 4 (0.8 за игру), показывая надежную игру в обороне. Хулиан Альварес продолжает лидировать в атаке с 27 мячами за сезон. На своeм поле «Атлетико» играет особенно уверенно, что может стать ключевым фактором в этом матче.
«Реал Сосьедад»
Команда из Сан-Себастьяна занимает 11-е место с 43 очками. В последних 5 матчах «Реал Сосьедад» забил 5 голов (1.0 за игру) и пропустил 6 (1.2 за игру). Последние недели стали непростыми: команда не побеждает уже 4 тура подряд и продолжает терять очки. Микель Ойарсабаль остаeтся лучшим снайпером коллектива с 17 голами. Несмотря на проблемы с результатами, гости редко уходят с поля без забитого мяча.
Факты о командах
«Атлетико»
- 67 очков после 34 туров.
- В среднем 1.8 гола за игру и 0.8 пропущенных (последние 5 матчей).
- Хулиан Альварес – 27 голов.
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
«Реал Сосьедад»
- 43 очка после 34 туров.
- В среднем 1.0 гола за игру и 1.2 пропущенных (последние 5 матчей).
- Микель Ойарсабаль – 17 голов.
- Не выигрывает в 4 последних матчах.
Прогноз на матч «Атлетико» – «Реал Сосьедад»
Учитывая форму команд и статистику, «Атлетико» выглядит фаворитом встречи. Их домашняя уверенность и надежная оборона должны сыграть ключевую роль. «Реал Сосьедад» показывает нестабильную игру и испытывает сложности в атаке против сильных соперников. Ожидаем осторожный сценарий с минимальным преимуществом хозяев и вероятностью сухой победы.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Атлетико».
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 1:0 в пользу «Атлетико» – коэффициент 5.20
- Победа «Атлетико» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 – коэффициент 2.30