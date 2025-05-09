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Прогноз на точный счет матча «Атлетико» – «Реал Сосьедад»: Ла Лига, 10 мая 2025

09 мая 2025 9:34
Атлетико - Реал Сосьедад
10 мая 2025, суббота 22:00 | Испания. Примера, 35 тур
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5.2
Точный счёт 1:0 в пользу «Атлетико»
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10 мая на стадионе «Метрополитано» состоится центральный матч 35-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реал Сосьедадом». «Атлетико» уверенно держится в топ-3 таблицы и стремится укрепить позиции для попадания в Лигу чемпионов. «Реал Сосьедад» проводит нестабильный сезон и борется за место в верхней половине турнирной таблицы. Матч обещает быть напряженным с тактическим уклоном, учитывая результаты последних туров.

«Атлетико»

Мадридский клуб занимает 3-е место с 67 очками и демонстрирует стабильные результаты в последних матчах. За 5 предыдущих встреч команда забила 9 голов (1.8 в среднем) и пропустила всего 4 (0.8 за игру), показывая надежную игру в обороне. Хулиан Альварес продолжает лидировать в атаке с 27 мячами за сезон. На своeм поле «Атлетико» играет особенно уверенно, что может стать ключевым фактором в этом матче.

«Реал Сосьедад»

Команда из Сан-Себастьяна занимает 11-е место с 43 очками. В последних 5 матчах «Реал Сосьедад» забил 5 голов (1.0 за игру) и пропустил 6 (1.2 за игру). Последние недели стали непростыми: команда не побеждает уже 4 тура подряд и продолжает терять очки. Микель Ойарсабаль остаeтся лучшим снайпером коллектива с 17 голами. Несмотря на проблемы с результатами, гости редко уходят с поля без забитого мяча.

Факты о командах

«Атлетико»

  • 67 очков после 34 туров.
  • В среднем 1.8 гола за игру и 0.8 пропущенных (последние 5 матчей).
  • Хулиан Альварес – 27 голов.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Реал Сосьедад»

  • 43 очка после 34 туров.
  • В среднем 1.0 гола за игру и 1.2 пропущенных (последние 5 матчей).
  • Микель Ойарсабаль – 17 голов.
  • Не выигрывает в 4 последних матчах.

Личные встречи
65% (20)
16% (5)
19% (6)
55
Забитых мячей
26
1.77
В среднем за матч
0.84
4:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
4 : 0
10.05.2025
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
06.10.2024
Атлетико
Испания. Примера, 38 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
25.05.2024
Атлетико
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
2 : 1
08.10.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
2 : 1
28.05.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
03.09.2022
Атлетико
Испания. Примера, 38 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
22.05.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал Сосьедад
2 : 0
19.01.2022
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
2 : 2
24.10.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
2 : 1
12.05.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
22.12.2020
Атлетико
Испания. Примера, 38 тур
Атлетико
1 : 1
19.07.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
14.09.2019
Атлетико
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
03.03.2019
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
2 : 0
27.10.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
19.04.2018
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
2 : 1
02.12.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
1 : 0
04.04.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
05.11.2016
Атлетико
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
3 : 0
01.03.2016
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
18.10.2015
Атлетико
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
2 : 0
07.04.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
09.11.2014
Атлетико
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
4 : 0
02.02.2014
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
01.09.2013
Атлетико
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
0 : 1
10.03.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
21.10.2012
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
1 : 1
02.05.2012
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
0 : 4
21.01.2012
Атлетико
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
3 : 0
10.04.2011
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
2 : 4
21.11.2010
Атлетико
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Прогноз на матч «Атлетико» – «Реал Сосьедад»

Учитывая форму команд и статистику, «Атлетико» выглядит фаворитом встречи. Их домашняя уверенность и надежная оборона должны сыграть ключевую роль. «Реал Сосьедад» показывает нестабильную игру и испытывает сложности в атаке против сильных соперников. Ожидаем осторожный сценарий с минимальным преимуществом хозяев и вероятностью сухой победы.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Атлетико».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Атлетико» – коэффициент 5.20
  • Победа «Атлетико» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 – коэффициент 2.30

5.2
Точный счёт 1:0 в пользу «Атлетико»
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Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Реал Сосьедад Атлетико
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