10 мая на стадионе «Месталья» состоится матч 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Хетафе». Обе команды расположены в середине турнирной таблицы и уже почти обезопасили себя от вылета. «Валенсия» находится в отличной форме и стремится продлить свою беспроигрышную серию, тогда как «Хетафе» переживает спад и пытается прервать серию поражений. Ожидается упорная борьба с небольшим преимуществом хозяев поля.

«Валенсия»

После 34 туров «Валенсия» занимает 12-е место с 42 очками. Команда демонстрирует стабильные результаты и не проигрывает уже 9 матчей подряд. В последних 5 играх коллектив забил 8 мячей (в среднем 1.6 за игру) и пропустил 5 (1.0 за игру). Уго Дуро остаeтся ключевым игроком в атаке с 10 голами за сезон. «Валенсия» уверенно выступает на своeм поле и показывает хорошую сбалансированную игру, что позволяет надеяться на успешный результат.

«Хетафе»

«Хетафе» набрал 39 очков после 34 туров и располагается на 13-й позиции. Команда находится в непростой ситуации, проиграв 4 матча подряд, но продолжает забивать практически в каждом матче. За последние 5 туров «Хетафе» забил 5 мячей (1.0 за игру) и пропустил 6 (1.2 за игру). Лидером атаки является Мауро Арамбарри с 9 голами за сезон. Команда демонстрирует боевой настрой, но оборона остаeтся уязвимой, особенно на выезде.

Факты о командах

«Валенсия»

42 очка после 34 туров.

В среднем 1.6 гола забивает и 1.0 пропускает за матч (последние 5 игр).

Не проигрывает в 9 матчах подряд.

Уго Дуро – 10 голов.

«Хетафе»

39 очков после 34 туров.

В среднем 1.0 гола забивает и 1.2 пропускает за матч (последние 5 игр).

Проигрывает в 4 последних матчах.

Мауро Арамбарри – 9 голов.

Личные встречи 50% (18) 22% (8) 28% (10) 58 Забитых мячей 41 1.61 В среднем за матч 1.14 5:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 3:3 Испания. Примера, 35 тур Валенсия 3 : 0 Хетафе Испания. Примера, 11 тур Хетафе 1 : 1 Валенсия Испания. Примера, 28 тур Валенсия 1 : 0 Хетафе Испания. Примера, 16 тур Хетафе 1 : 0 Валенсия Испания. Примера, 22 тур Хетафе 1 : 0 Валенсия Испания. Примера, 4 тур Валенсия 5 : 1 Хетафе Испания. Примера, 28 тур Хетафе 0 : 0 Валенсия Испания. Примера, 1 тур Валенсия 1 : 0 Хетафе Испания. Примера, 25 тур Хетафе 3 : 0 Валенсия Испания. Примера, 8 тур Валенсия 2 : 2 Хетафе Испания. Примера, 23 тур Хетафе 3 : 0 Валенсия Испания. Примера, 6 тур Валенсия 3 : 3 Хетафе Испания. Примера, 28 тур Валенсия 0 : 0 Хетафе Испания. Кубок, 1/4 финала Валенсия 3 : 1 Хетафе Испания. Кубок, 1/4 финала Хетафе 1 : 0 Валенсия Испания. Примера, 12 тур Хетафе 0 : 1 Валенсия Испания. Примера, 33 тур Валенсия 1 : 2 Хетафе Испания. Примера, 14 тур Хетафе 1 : 0 Валенсия Испания. Примера, 35 тур Хетафе 2 : 2 Валенсия Испания. Примера, 16 тур Валенсия 2 : 2 Хетафе Испания. Примера, 23 тур Валенсия 1 : 0 Хетафе Испания. Примера, 4 тур Хетафе 0 : 3 Валенсия Испания. Примера, 31 тур Валенсия 1 : 3 Хетафе Испания. Примера, 12 тур Хетафе 0 : 1 Валенсия Испания. Примера, 36 тур Хетафе 0 : 1 Валенсия Испания. Примера, 17 тур Валенсия 4 : 2 Хетафе Испания. Примера, 30 тур Хетафе 3 : 1 Валенсия Испания. Примера, 11 тур Валенсия 3 : 1 Хетафе Испания. Примера, 30 тур Хетафе 2 : 4 Валенсия Испания. Примера, 11 тур Валенсия 2 : 0 Хетафе Испания. Примера, 23 тур Валенсия 2 : 1 Хетафе Испания. Примера, 4 тур Хетафе 3 : 1 Валенсия Испания. Примера, 29 тур Валенсия 4 : 1 Хетафе Испания. Примера, 10 тур Хетафе 0 : 3 Валенсия Испания. Примера, 24 тур Хетафе 0 : 0 Валенсия Испания. Примера, 5 тур Валенсия 2 : 1 Хетафе

Прогноз на матч «Валенсия» – «Хетафе»

С учeтом текущей формы обеих команд «Валенсия» выглядит фаворитом: хозяева уверены в своих силах и хорошо действуют как в атаке, так и в защите. «Хетафе» сейчас переживает спад и допускает ошибки в обороне, что «Валенсия» постарается использовать. Гости всe же способны забить, учитывая их атакующую настойчивость. Ожидается матч с умеренным количеством голов и победой хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Валенсии».

Рекомендованные ставки