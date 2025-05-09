10 мая на стадионе «Месталья» состоится матч 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Хетафе». Обе команды расположены в середине турнирной таблицы и уже почти обезопасили себя от вылета. «Валенсия» находится в отличной форме и стремится продлить свою беспроигрышную серию, тогда как «Хетафе» переживает спад и пытается прервать серию поражений. Ожидается упорная борьба с небольшим преимуществом хозяев поля.
«Валенсия»
После 34 туров «Валенсия» занимает 12-е место с 42 очками. Команда демонстрирует стабильные результаты и не проигрывает уже 9 матчей подряд. В последних 5 играх коллектив забил 8 мячей (в среднем 1.6 за игру) и пропустил 5 (1.0 за игру). Уго Дуро остаeтся ключевым игроком в атаке с 10 голами за сезон. «Валенсия» уверенно выступает на своeм поле и показывает хорошую сбалансированную игру, что позволяет надеяться на успешный результат.
«Хетафе»
«Хетафе» набрал 39 очков после 34 туров и располагается на 13-й позиции. Команда находится в непростой ситуации, проиграв 4 матча подряд, но продолжает забивать практически в каждом матче. За последние 5 туров «Хетафе» забил 5 мячей (1.0 за игру) и пропустил 6 (1.2 за игру). Лидером атаки является Мауро Арамбарри с 9 голами за сезон. Команда демонстрирует боевой настрой, но оборона остаeтся уязвимой, особенно на выезде.
Факты о командах
«Валенсия»
- 42 очка после 34 туров.
- В среднем 1.6 гола забивает и 1.0 пропускает за матч (последние 5 игр).
- Не проигрывает в 9 матчах подряд.
- Уго Дуро – 10 голов.
«Хетафе»
- 39 очков после 34 туров.
- В среднем 1.0 гола забивает и 1.2 пропускает за матч (последние 5 игр).
- Проигрывает в 4 последних матчах.
- Мауро Арамбарри – 9 голов.
Прогноз на матч «Валенсия» – «Хетафе»
С учeтом текущей формы обеих команд «Валенсия» выглядит фаворитом: хозяева уверены в своих силах и хорошо действуют как в атаке, так и в защите. «Хетафе» сейчас переживает спад и допускает ошибки в обороне, что «Валенсия» постарается использовать. Гости всe же способны забить, учитывая их атакующую настойчивость. Ожидается матч с умеренным количеством голов и победой хозяев.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Валенсии».
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 2:1 в пользу «Валенсии» – коэффициент 6.20
- Победа «Валенсии» – коэффициент 2.05
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
- Индивидуальный тотал «Валенсии» больше 1.5 – коэффициент 1.95