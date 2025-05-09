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Прогноз на точный счет матча «Валенсия» – «Хетафе»: Ла Лига, 10 мая 2025

09 мая 2025 9:19
Валенсия - Хетафе
10 мая 2025, суббота 15:00 | Испания. Примера, 35 тур
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6.2
Точный счёт 2:1 в пользу «Валенсии»
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10 мая на стадионе «Месталья» состоится матч 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Хетафе». Обе команды расположены в середине турнирной таблицы и уже почти обезопасили себя от вылета. «Валенсия» находится в отличной форме и стремится продлить свою беспроигрышную серию, тогда как «Хетафе» переживает спад и пытается прервать серию поражений. Ожидается упорная борьба с небольшим преимуществом хозяев поля.

«Валенсия»

После 34 туров «Валенсия» занимает 12-е место с 42 очками. Команда демонстрирует стабильные результаты и не проигрывает уже 9 матчей подряд. В последних 5 играх коллектив забил 8 мячей (в среднем 1.6 за игру) и пропустил 5 (1.0 за игру). Уго Дуро остаeтся ключевым игроком в атаке с 10 голами за сезон. «Валенсия» уверенно выступает на своeм поле и показывает хорошую сбалансированную игру, что позволяет надеяться на успешный результат.

«Хетафе»

«Хетафе» набрал 39 очков после 34 туров и располагается на 13-й позиции. Команда находится в непростой ситуации, проиграв 4 матча подряд, но продолжает забивать практически в каждом матче. За последние 5 туров «Хетафе» забил 5 мячей (1.0 за игру) и пропустил 6 (1.2 за игру). Лидером атаки является Мауро Арамбарри с 9 голами за сезон. Команда демонстрирует боевой настрой, но оборона остаeтся уязвимой, особенно на выезде.

Факты о командах

«Валенсия»

  • 42 очка после 34 туров.
  • В среднем 1.6 гола забивает и 1.0 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Не проигрывает в 9 матчах подряд.
  • Уго Дуро – 10 голов.

«Хетафе»

  • 39 очков после 34 туров.
  • В среднем 1.0 гола забивает и 1.2 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Проигрывает в 4 последних матчах.
  • Мауро Арамбарри – 9 голов.

Личные встречи
50% (18)
22% (8)
28% (10)
58
Забитых мячей
41
1.61
В среднем за матч
1.14
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3 : 0
10.05.2025
Хетафе
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
1 : 1
27.10.2024
Валенсия
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
1 : 0
09.03.2024
Хетафе
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1 : 0
08.12.2023
Валенсия
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
1 : 0
20.02.2023
Валенсия
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
5 : 1
04.09.2022
Хетафе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
0 : 0
12.03.2022
Валенсия
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Валенсия
1 : 0
13.08.2021
Хетафе
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
3 : 0
27.02.2021
Валенсия
Испания. Примера, 8 тур
Валенсия
2 : 2
01.11.2020
Хетафе
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
3 : 0
08.02.2020
Валенсия
Испания. Примера, 6 тур
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3 : 3
25.09.2019
Хетафе
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
0 : 0
17.03.2019
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3 : 1
29.01.2019
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Испания. Кубок, 1/4 финала
Хетафе
1 : 0
22.01.2019
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Хетафе
0 : 1
10.11.2018
Валенсия
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
1 : 2
18.04.2018
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
1 : 0
03.12.2017
Валенсия
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
2 : 2
24.04.2016
Валенсия
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
2 : 2
19.12.2015
Хетафе
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
1 : 0
15.02.2015
Хетафе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 3
22.09.2014
Валенсия
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
1 : 3
30.03.2014
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
0 : 1
03.11.2013
Валенсия
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
0 : 1
18.05.2013
Валенсия
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
4 : 2
21.12.2012
Хетафе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
3 : 1
25.03.2012
Валенсия
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
3 : 1
29.10.2011
Хетафе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
2 : 4
02.04.2011
Валенсия
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
2 : 0
14.11.2010
Хетафе
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
2 : 1
22.02.2010
Хетафе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
3 : 1
23.09.2009
Валенсия
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
4 : 1
05.04.2009
Хетафе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
0 : 3
09.11.2008
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0 : 0
17.02.2008
Валенсия
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
2 : 1
26.09.2007
Хетафе
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Прогноз на матч «Валенсия» – «Хетафе»

С учeтом текущей формы обеих команд «Валенсия» выглядит фаворитом: хозяева уверены в своих силах и хорошо действуют как в атаке, так и в защите. «Хетафе» сейчас переживает спад и допускает ошибки в обороне, что «Валенсия» постарается использовать. Гости всe же способны забить, учитывая их атакующую настойчивость. Ожидается матч с умеренным количеством голов и победой хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Валенсии».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Валенсии» – коэффициент 6.20
  • Победа «Валенсии» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
  • Индивидуальный тотал «Валенсии» больше 1.5 – коэффициент 1.95

6.2
Точный счёт 2:1 в пользу «Валенсии»
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Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Хетафе Валенсия
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