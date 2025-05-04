5 мая на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится матч 35-го тура Серии А между «Дженоа» и «Миланом». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, но задачи у них разные: хозяева стремятся закрепиться вдали от зоны вылета, а гости продолжают бороться за место в еврокубках. Встреча обещает быть напряжeнной, ведь «Дженоа» традиционно хорошо играет дома, а «Милан» набрал хорошую форму в атаке.
«Дженоа»
«Дженоа» занимает 13-е место с 39 очками. Команда не побеждает уже три матча подряд, последняя игра завершилась поражением 0:1 от «Комо». За последние 5 матчей «Дженоа» забила всего 1 гол и пропустила 4. Средняя результативность – 0.20 гола за игру, а оборона пропускает 0.80. Лидером атак остаeтся Андреа Пинамонти, забивший 9 голов в 34 матчах. Команда неплохо защищается, особенно дома, но испытывает серьeзные проблемы с созданием и реализацией моментов.
«Милан»
«Милан» занимает 9-е место с 54 очками. Команда одержала уверенную победу 2:0 над «Венецией» в последнем туре. За последние 5 матчей «Милан» забил 11 голов и пропустил 3. Средняя результативность – 2.20 гола за игру, а оборона пропускает 0.60. Лидером атак остаeтся Кристиан Пулишич, оформивший 16 голов в 45 матчах. Команда демонстрирует мощную атакующую игру и высокую реализацию моментов, сочетая еe с надeжной обороной, особенно против соперников из нижней половины таблицы.
Факты о командах:
«Дженоа»
- Не побеждает в 3 последних матчах
- Забивает в 3 последних матчах
- В среднем 0.20 гола за матч в атаке, 0.80 – в защите (последние 5 игр)
«Милан»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Забивает в 13 из 15 последних матчей
- В среднем 2.20 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Дженоа» – «Милан»
Обе команды подходят к матчу с разным настроением. «Дженоа» продолжает бороться за сохранение позиции в середине таблицы, но испытывает серьeзные трудности в атаке. «Милан» показывает стабильную форму, эффективно действует в атаке и надeжно защищается. Ожидается, что гости захватят инициативу с первых минут, контролируя игру и создавая больше моментов.
«Дженоа» попытается сыграть от обороны и использовать редкие шансы на контратаках, но атака команды показывает низкую результативность. «Милан», напротив, стабильно забивает даже в выездных матчах и должен воспользоваться слабостью защиты соперника. Наиболее вероятным сценарием видится победа гостей с преимуществом в один-два мяча.
Рекомендация:
- Точный счeт 0:2 в пользу «Милана» – коэффициент 6.40
- Победа «Милана» – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 – коэффициент 1.75