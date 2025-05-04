5 мая на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится матч 35-го тура Серии А между «Дженоа» и «Миланом». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, но задачи у них разные: хозяева стремятся закрепиться вдали от зоны вылета, а гости продолжают бороться за место в еврокубках. Встреча обещает быть напряжeнной, ведь «Дженоа» традиционно хорошо играет дома, а «Милан» набрал хорошую форму в атаке.

«Дженоа»

«Дженоа» занимает 13-е место с 39 очками. Команда не побеждает уже три матча подряд, последняя игра завершилась поражением 0:1 от «Комо». За последние 5 матчей «Дженоа» забила всего 1 гол и пропустила 4. Средняя результативность – 0.20 гола за игру, а оборона пропускает 0.80. Лидером атак остаeтся Андреа Пинамонти, забивший 9 голов в 34 матчах. Команда неплохо защищается, особенно дома, но испытывает серьeзные проблемы с созданием и реализацией моментов.

«Милан»

«Милан» занимает 9-е место с 54 очками. Команда одержала уверенную победу 2:0 над «Венецией» в последнем туре. За последние 5 матчей «Милан» забил 11 голов и пропустил 3. Средняя результативность – 2.20 гола за игру, а оборона пропускает 0.60. Лидером атак остаeтся Кристиан Пулишич, оформивший 16 голов в 45 матчах. Команда демонстрирует мощную атакующую игру и высокую реализацию моментов, сочетая еe с надeжной обороной, особенно против соперников из нижней половины таблицы.

Факты о командах:

«Дженоа»

Не побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах

В среднем 0.20 гола за матч в атаке, 0.80 – в защите (последние 5 игр)

«Милан»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 13 из 15 последних матчей

В среднем 2.20 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи 20% (7) 20% (7) 60% (21) 30 Забитых мячей 52 0.86 В среднем за матч 1.49 3:1 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 3:3 Италия. Серия А, 35 тур Дженоа 1 : 2 Милан Италия. Серия А, 16 тур Милан 0 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 35 тур Милан 3 : 3 Дженоа Италия. Серия А, 8 тур Дженоа 0 : 1 Милан Италия. Серия А, 33 тур Милан 2 : 0 Дженоа Италия. Кубок, 1/8 финала Милан 3 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 15 тур Дженоа 0 : 3 Милан Италия. Серия А, 31 тур Милан 2 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 12 тур Дженоа 2 : 2 Милан Италия. Серия А, 26 тур Милан 1 : 2 Дженоа Италия. Серия А, 7 тур Дженоа 1 : 2 Милан Италия. Серия А, 20 тур Дженоа 0 : 2 Милан Италия. Серия А, 1 тур Милан 2 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 28 тур Дженоа 0 : 1 Милан Италия. Серия А, 9 тур Милан 0 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 29 тур Милан 1 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 10 тур Дженоа 3 : 0 Милан Италия. Серия А, 25 тур Милан 2 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 6 тур Дженоа 1 : 0 Милан Италия. Серия А, 33 тур Милан 1 : 3 Дженоа Италия. Серия А, 14 тур Дженоа 1 : 0 Милан Италия. Серия А, 32 тур Дженоа 1 : 2 Милан Италия. Серия А, 13 тур Милан 1 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 28 тур Дженоа 0 : 2 Милан Италия. Серия А, 9 тур Милан 1 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 33 тур Милан 1 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 14 тур Дженоа 0 : 2 Милан Италия. Серия А, 24 тур Дженоа 1 : 1 Милан Италия. Серия А, 5 тур Милан 1 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 37 тур Дженоа 1 : 0 Милан Италия. Серия А, 18 тур Милан 5 : 2 Дженоа Италия. Серия А, 21 тур Милан 1 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 2 тур Дженоа 2 : 0 Милан Италия. Серия А, 20 тур Милан 2 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 1 тур Дженоа 0 : 3 Милан

Прогноз на матч «Дженоа» – «Милан»

Обе команды подходят к матчу с разным настроением. «Дженоа» продолжает бороться за сохранение позиции в середине таблицы, но испытывает серьeзные трудности в атаке. «Милан» показывает стабильную форму, эффективно действует в атаке и надeжно защищается. Ожидается, что гости захватят инициативу с первых минут, контролируя игру и создавая больше моментов.

«Дженоа» попытается сыграть от обороны и использовать редкие шансы на контратаках, но атака команды показывает низкую результативность. «Милан», напротив, стабильно забивает даже в выездных матчах и должен воспользоваться слабостью защиты соперника. Наиболее вероятным сценарием видится победа гостей с преимуществом в один-два мяча.

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