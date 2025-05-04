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Прогноз на точный счет матча «Дженоа» – «Милан»: Серия А, 5 мая 2025

04 мая 2025 10:36
Дженоа - Милан
05 мая 2025, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 35 тур
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6.1
Точный счёт 0:2 в пользу «Милана»
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5 мая на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится матч 35-го тура Серии А между «Дженоа» и «Миланом». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, но задачи у них разные: хозяева стремятся закрепиться вдали от зоны вылета, а гости продолжают бороться за место в еврокубках. Встреча обещает быть напряжeнной, ведь «Дженоа» традиционно хорошо играет дома, а «Милан» набрал хорошую форму в атаке.

«Дженоа»

«Дженоа» занимает 13-е место с 39 очками. Команда не побеждает уже три матча подряд, последняя игра завершилась поражением 0:1 от «Комо». За последние 5 матчей «Дженоа» забила всего 1 гол и пропустила 4. Средняя результативность – 0.20 гола за игру, а оборона пропускает 0.80. Лидером атак остаeтся Андреа Пинамонти, забивший 9 голов в 34 матчах. Команда неплохо защищается, особенно дома, но испытывает серьeзные проблемы с созданием и реализацией моментов.

«Милан»

«Милан» занимает 9-е место с 54 очками. Команда одержала уверенную победу 2:0 над «Венецией» в последнем туре. За последние 5 матчей «Милан» забил 11 голов и пропустил 3. Средняя результативность – 2.20 гола за игру, а оборона пропускает 0.60. Лидером атак остаeтся Кристиан Пулишич, оформивший 16 голов в 45 матчах. Команда демонстрирует мощную атакующую игру и высокую реализацию моментов, сочетая еe с надeжной обороной, особенно против соперников из нижней половины таблицы.

Факты о командах:

«Дженоа»

  • Не побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем 0.20 гола за матч в атаке, 0.80 – в защите (последние 5 игр)

«Милан»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 13 из 15 последних матчей
  • В среднем 2.20 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи
20% (7)
20% (7)
60% (21)
30
Забитых мячей
52
0.86
В среднем за матч
1.49
3:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1 : 2
05.05.2025
Милан
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
0 : 0
15.12.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
3 : 3
05.05.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
0 : 1
07.10.2023
Милан
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
2 : 0
15.04.2022
Дженоа
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 1
13.01.2022
Дженоа
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
0 : 3
01.12.2021
Милан
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
2 : 1
18.04.2021
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2 : 2
16.12.2020
Милан
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1 : 2
08.03.2020
Дженоа
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1 : 2
05.10.2019
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 2
21.01.2019
Милан
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
2 : 1
31.10.2018
Дженоа
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0 : 1
11.03.2018
Милан
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
0 : 0
22.10.2017
Дженоа
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1 : 0
18.03.2017
Дженоа
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
3 : 0
25.10.2016
Милан
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2 : 1
14.02.2016
Дженоа
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
1 : 0
27.09.2015
Милан
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 3
29.04.2015
Дженоа
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1 : 0
07.12.2014
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 2
07.04.2014
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1 : 1
23.11.2013
Дженоа
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0 : 2
08.03.2013
Милан
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
1 : 0
27.10.2012
Дженоа
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 0
25.04.2012
Дженоа
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
0 : 2
02.12.2011
Милан
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
1 : 1
06.02.2011
Милан
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1 : 0
25.09.2010
Дженоа
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
1 : 0
09.05.2010
Милан
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
5 : 2
06.01.2010
Дженоа
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
1 : 1
28.01.2009
Дженоа
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 0
14.09.2008
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
2 : 0
27.01.2008
Дженоа
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 3
26.08.2007
Милан
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Прогноз на матч «Дженоа» – «Милан»

Обе команды подходят к матчу с разным настроением. «Дженоа» продолжает бороться за сохранение позиции в середине таблицы, но испытывает серьeзные трудности в атаке. «Милан» показывает стабильную форму, эффективно действует в атаке и надeжно защищается. Ожидается, что гости захватят инициативу с первых минут, контролируя игру и создавая больше моментов.

«Дженоа» попытается сыграть от обороны и использовать редкие шансы на контратаках, но атака команды показывает низкую результативность. «Милан», напротив, стабильно забивает даже в выездных матчах и должен воспользоваться слабостью защиты соперника. Наиболее вероятным сценарием видится победа гостей с преимуществом в один-два мяча.

Рекомендация:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Милана» – коэффициент 6.40
  • Победа «Милана» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 – коэффициент 1.75

6.1
Точный счёт 0:2 в пользу «Милана»
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Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Милан Дженоа
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