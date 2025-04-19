20 апреля 2025 года в 19:30 пройдет матч 25-го тура российской Премьер-Лиги. Московское ЦСКА будет принимать гостей из Самары – «Крылья Советов».

ЦСКА

«Армейцы» продолжают продвижение по сетке в Кубке России, одолев по сумме двух матчей «Динамо». Также подопечные Марко Николича еще не утратили шансов на титул в РПЛ. За шесть туров до финиша кампании «красно-синие» отстают от лидирующего «Краснодара» на пять зачетных баллов и при самом удачном стечении обстоятельств могут претендовать на «золото».

Последние три игры:

Динамо Москва – ЦСКА 0:0

Оренбург – ЦСКА 0:2

ЦСКА – Динамо Москва 3:1

«Крылья Советов»

«Крылышки» расположились на 11-й строчке в Премьер-Лиге и также еще не решили свои задачи на сезон 2024/2025. Преимущество над зоной стыковых матчей составляет всего три очка и команде Игоря Осинькина нельзя расслабляться.

Последние три игры:

Химки – Крылья Советов 1:3

Крылья Советов – Рубин 1:1

Крылья Советов – Локомотив 5:1

Личные встречи 58% (38) 23% (15) 18% (12) 112 Забитых мячей 53 1.72 В среднем за матч 0.82 6:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Премьер-лига, 25 тур ЦСКА 1 : 1 Крылья Советов Товарищеские матчи, Крылья Советов 2 : 4 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 15 тур Крылья Советов 1 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 20 тур Крылья Советов 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 8 тур ЦСКА 2 : 2 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/2 финала ЦСКА 1 : 0 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/2 финала Крылья Советов 2 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 19 тур ЦСКА 4 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 8 тур Крылья Советов 0 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 17 тур Крылья Советов 0 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 12 тур ЦСКА 3 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 17 тур ЦСКА 1 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 1 тур Крылья Советов 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 30 тур ЦСКА 6 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 1 тур Крылья Советов 0 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 21 тур ЦСКА 2 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 7 тур Крылья Советов 1 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 16 тур ЦСКА 0 : 2 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 2 тур Крылья Советов 0 : 2 ЦСКА Россия. Кубок, 1/4 финала ЦСКА 1 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-Лига, 24 тур Крылья Советов 1 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 2 тур ЦСКА 2 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-Лига, 20 тур Крылья Советов 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 6 тур ЦСКА 3 : 0 Крылья Советов Marbella Cup, ЦСКА 1 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 17 тур ЦСКА 2 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 2 тур Крылья Советов 0 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 27 тур ЦСКА 4 : 3 Крылья Советов Россия. Премьер-Лига, 13 тур Крылья Советов 0 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 21 тур ЦСКА 3 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 7 тур Крылья Советов 1 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 16 тур ЦСКА 0 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 2 тур Крылья Советов 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 28 тур ЦСКА 4 : 2 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 14 тур Крылья Советов 1 : 0 ЦСКА Россия. Кубок, 1/8 финала Крылья Советов 2 : 0 ЦСКА Россия. Кубок, 1/8 финала ЦСКА 0 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 27 тур Крылья Советов 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 12 тур ЦСКА 1 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 19 тур Крылья Советов 2 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 4 тур ЦСКА 5 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 28 тур ЦСКА 1 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 3 тур Крылья Советов 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 22 тур ЦСКА 3 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 11 тур Крылья Советов 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур Крылья Советов 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 15 тур ЦСКА 2 : 0 Крылья Советов Чемпионат России, 16 тур Крылья Советов 0 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 2 тур ЦСКА 0 : 3 Крылья Советов Чемпионат России, 17 тур ЦСКА 2 : 0 Крылья Советов Чемпионат России, 3 тур Крылья Советов 2 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 30 тур Крылья Советов 1 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 1 тур ЦСКА 1 : 1 Крылья Советов Чемпионат России, 23 тур Крылья Советов 0 : 2 ЦСКА Чемпионат России, 8 тур ЦСКА 3 : 0 Крылья Советов Чемпионат России, 29 тур ЦСКА 1 : 2 Крылья Советов Чемпионат России, 12 тур Крылья Советов 1 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 23 тур ЦСКА 1 : 2 Крылья Советов Чемпионат России, 6 тур Крылья Советов 1 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 19 тур Крылья Советов 1 : 2 ЦСКА Чемпионат России, 10 тур ЦСКА 4 : 1 Крылья Советов Чемпионат России, 21 тур Крылья Советов 1 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 14 тур ЦСКА 1 : 1 Крылья Советов Чемпионат России, 36 тур Крылья Советов 2 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 1 тур ЦСКА 4 : 0 Крылья Советов

Прогноз на матч ЦСКА – «Крылья Советов»

«Армейцы» очень солидно проводят весеннюю часть кампании в чемпионате и Кубке и будут стремиться набрать очередные очки. При этом нужно заметить, что в последнее время ЦСКА стабильно забивает «Крыльям» не менее двух мячей за игру. Считаем, что нечто подобное произойдет и на этот раз, благо (для фанов «красно-синих») самарцев сложно назвать образчиком надежной игры в обороне.

Прогноз: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 мяча, коэффициент – 1,85.