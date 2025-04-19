20 апреля 2025 года в 19:30 пройдет матч 25-го тура российской Премьер-Лиги. Московское ЦСКА будет принимать гостей из Самары – «Крылья Советов».
ЦСКА
«Армейцы» продолжают продвижение по сетке в Кубке России, одолев по сумме двух матчей «Динамо». Также подопечные Марко Николича еще не утратили шансов на титул в РПЛ. За шесть туров до финиша кампании «красно-синие» отстают от лидирующего «Краснодара» на пять зачетных баллов и при самом удачном стечении обстоятельств могут претендовать на «золото».
Последние три игры:
- Динамо Москва – ЦСКА 0:0
- Оренбург – ЦСКА 0:2
- ЦСКА – Динамо Москва 3:1
«Крылья Советов»
«Крылышки» расположились на 11-й строчке в Премьер-Лиге и также еще не решили свои задачи на сезон 2024/2025. Преимущество над зоной стыковых матчей составляет всего три очка и команде Игоря Осинькина нельзя расслабляться.
Последние три игры:
- Химки – Крылья Советов 1:3
- Крылья Советов – Рубин 1:1
- Крылья Советов – Локомотив 5:1
Прогноз на матч ЦСКА – «Крылья Советов»
«Армейцы» очень солидно проводят весеннюю часть кампании в чемпионате и Кубке и будут стремиться набрать очередные очки. При этом нужно заметить, что в последнее время ЦСКА стабильно забивает «Крыльям» не менее двух мячей за игру. Считаем, что нечто подобное произойдет и на этот раз, благо (для фанов «красно-синих») самарцев сложно назвать образчиком надежной игры в обороне.
Прогноз: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 мяча, коэффициент – 1,85.