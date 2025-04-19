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ЦСКА – «Крылья Советов»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

19 апреля 2025 8:00
ЦСКА - Крылья Советов
20 апр. 2025, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 25 тур
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1.85
тотал ЦСКА больше 1,5 мяча, коэфф. – 1,85
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20 апреля 2025 года в 19:30 пройдет матч 25-го тура российской Премьер-Лиги. Московское ЦСКА будет принимать гостей из Самары – «Крылья Советов».

ЦСКА

«Армейцы» продолжают продвижение по сетке в Кубке России, одолев по сумме двух матчей «Динамо». Также подопечные Марко Николича еще не утратили шансов на титул в РПЛ. За шесть туров до финиша кампании «красно-синие» отстают от лидирующего «Краснодара» на пять зачетных баллов и при самом удачном стечении обстоятельств могут претендовать на «золото».

Последние три игры:

  • Динамо Москва – ЦСКА 0:0
  • Оренбург – ЦСКА 0:2
  • ЦСКА – Динамо Москва 3:1

«Крылья Советов»

«Крылышки» расположились на 11-й строчке в Премьер-Лиге и также еще не решили свои задачи на сезон 2024/2025. Преимущество над зоной стыковых матчей составляет всего три очка и команде Игоря Осинькина нельзя расслабляться.

Последние три игры:

  • Химки – Крылья Советов 1:3
  • Крылья Советов – Рубин 1:1
  • Крылья Советов – Локомотив 5:1

Личные встречи
58% (38)
23% (15)
18% (12)
112
Забитых мячей
53
1.72
В среднем за матч
0.82
6:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
1 : 1
20.04.2025
Крылья Советов
Товарищеские матчи,
Крылья Советов
2 : 4
22.02.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
1 : 2
10.11.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
0 : 2
08.03.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
2 : 2
16.09.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/2 финала
ЦСКА
1 : 0
05.04.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/2 финала
Крылья Советов
2 : 2
15.03.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
4 : 0
12.03.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
0 : 1
04.09.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Крылья Советов
0 : 1
04.12.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
3 : 1
23.10.2021
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
1 : 0
24.11.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Крылья Советов
2 : 0
14.07.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
6 : 0
26.05.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Крылья Советов
0 : 0
31.07.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2 : 1
02.04.2017
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
1 : 2
18.09.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
0 : 2
21.11.2015
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
0 : 2
24.07.2015
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/4 финала
ЦСКА
1 : 0
02.03.2015
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Крылья Советов
1 : 3
05.04.2014
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
ЦСКА
2 : 1
22.07.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Крылья Советов
0 : 2
09.03.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
ЦСКА
3 : 0
26.08.2012
Крылья Советов
Marbella Cup,
ЦСКА
1 : 0
06.02.2012
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2 : 1
25.07.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
0 : 3
25.05.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
ЦСКА
4 : 3
07.11.2010
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 1
19.07.2010
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
3 : 0
12.09.2009
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
1 : 3
03.05.2009
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
0 : 0
03.08.2008
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
0 : 2
22.03.2008
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
4 : 2
28.10.2007
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
1 : 0
24.06.2007
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/8 финала
Крылья Советов
2 : 0
26.02.2007
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/8 финала
ЦСКА
0 : 0
18.02.2007
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2006
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
1 : 1
23.07.2006
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
2 : 2
06.08.2005
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
5 : 0
10.04.2005
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
1 : 1
30.10.2004
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Крылья Советов
1 : 1
27.03.2004
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 22 тур
ЦСКА
3 : 0
24.08.2003
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
0 : 2
31.05.2003
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Крылья Советов
0 : 2
03.08.2002
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
2 : 0
17.07.2002
Крылья Советов
Чемпионат России, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
11.07.2001
ЦСКА
Чемпионат России, 2 тур
ЦСКА
0 : 3
17.03.2001
Крылья Советов
Чемпионат России, 17 тур
ЦСКА
2 : 0
15.07.2000
Крылья Советов
Чемпионат России, 3 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.04.2000
ЦСКА
Чемпионат России, 30 тур
Крылья Советов
1 : 1
08.11.1999
ЦСКА
Чемпионат России, 1 тур
ЦСКА
1 : 1
03.04.1999
Крылья Советов
Чемпионат России, 23 тур
Крылья Советов
0 : 2
30.08.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 8 тур
ЦСКА
3 : 0
16.05.1998
Крылья Советов
Чемпионат России, 29 тур
ЦСКА
1 : 2
27.09.1997
Крылья Советов
Чемпионат России, 12 тур
Крылья Советов
1 : 0
31.05.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 23 тур
ЦСКА
1 : 2
17.08.1996
Крылья Советов
Чемпионат России, 6 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.04.1996
ЦСКА
Чемпионат России, 19 тур
Крылья Советов
1 : 2
05.08.1995
ЦСКА
Чемпионат России, 10 тур
ЦСКА
4 : 1
10.06.1995
Крылья Советов
Чемпионат России, 21 тур
Крылья Советов
1 : 1
27.08.1994
ЦСКА
Чемпионат России, 14 тур
ЦСКА
1 : 1
26.05.1994
Крылья Советов
Чемпионат России, 36 тур
Крылья Советов
2 : 0
10.11.1993
ЦСКА
Чемпионат России, 1 тур
ЦСКА
4 : 0
08.03.1993
Крылья Советов
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Прогноз на матч ЦСКА – «Крылья Советов»

«Армейцы» очень солидно проводят весеннюю часть кампании в чемпионате и Кубке и будут стремиться набрать очередные очки. При этом нужно заметить, что в последнее время ЦСКА стабильно забивает «Крыльям» не менее двух мячей за игру. Считаем, что нечто подобное произойдет и на этот раз, благо (для фанов «красно-синих») самарцев сложно назвать образчиком надежной игры в обороне.

Прогноз: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 мяча, коэффициент – 1,85.

1.85
тотал ЦСКА больше 1,5 мяча, коэфф. – 1,85
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА
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